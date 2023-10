Demandeurs d’emploi en Algérie : l’ANEM fait une annonce importante

L’Agence nationale de l’emploi (ANEM) a fait une annonce importante aujourd’hui, mercredi, concernant les demandeurs d’emploi en Algérie. Cette mesure vise à faciliter le processus d’inscription et de prolongation des demandes pour les chercheurs d’emploi dans le pays.

L’ANEM facilite l’accès aux inscriptions en ligne pour la demande d’emploi

L’ANEM a fait part d’une bonne nouvelle pour les demandeurs d’emploi. Désormais, ces derniers peuvent prolonger la validité de leur carte d’inscription en entrant leurs informations sur le site web dédié à cet effet. Une fois que les informations sont confirmées, la demande d’emploi sera activée pour une période de 6 mois.

De plus, cette plateforme leur permet également de télécharger et d’imprimer leur certificat d’inscription directement, offrant ainsi une solution pratique et efficace.

Pour ceux qui souhaitent réactiver leurs demandes (actualisation), il leur suffit de mettre à jour leurs informations sur la plateforme et de confirmer l’activation de la demande pour une période complète de 6 mois. Cette initiative vise à rendre le processus d’inscription plus accessible et moins contraignant pour les chercheurs d’emploi.

En outre, si un demandeur d’emploi souhaite mettre à jour sa profession ou son domaine d’expertise, il peut le faire en accédant à son compte personnel sur la plateforme Wassit en créant une nouvelle demande.

Allocation chômage : l’ANEM met en garde les fraudeurs

Dans le but de réduire la fraude sur l’allocation chômage, qui enregistre des augmentations conséquentes dernièrement, l’ANEM a annoncé récemment la prise de mesures préventives et correctionnelles.

L’agence a notifié le public qu’elle effectuerait une révision complète et un audit des listes de bénéficiaires de l’allocation, pour renforcer la transparence et de garantir que les fonds atteignent ceux qui en ont réellement besoin.

Toute fraude détectée entrainera ainsi le gel du versement de l’allocation dans le compte du concerné, ainsi qu’un éventuel remboursement des fonds alloués si nécessaire.

