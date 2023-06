Demandes de visas, fraude documentaire… la délégation de l’UE en Algérie met en garde

Les Algériens sont de plus en plus nombreux à vouloir quitter le pays et s’installer à l’étranger pour divers motifs. L’Europe est l’une des destinations favorites de ces voyageurs. Par ailleurs, pour le dépôt de leurs dossiers visas, nombreux sont les ressortissants qui font appel aux services des intermédiaires.

Dans ce sillage, la délégation de l’union européenne en Algérie a publié un communiqué en ce mercredi 7 juin 2023, pour alerter sur les risques auxquels sont confrontés les demandeurs de visas Schengen.

التأشيرة #شنڨن : #كونوا_يقظين ! نظرا للزيادة الملحوظة في الوثائق المزورة أو المغشوشة في #طلبات_التأشيرة، تدعو بعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر والخدمات القنصلية للدول الأعضاء في منطقة شنغن طالبي التأشيرات للانتباه للمعلومات التالية👇 https://t.co/l0KS4h6AIP pic.twitter.com/UOTAEAVAKV — Union européenne en Algérie (@UEenAlgerie) June 7, 2023

La délégation de l’UE en Algérie alerte sur les risques de la fraude documentaire dans les demandes de visas

La représentation de l’Union Européenne en Algérie signale une recrudescence alarmante des documents falsifiés ou frauduleux présents dans les demandes de visas Schengen. Cette dernière la conséquence d’un recours à un intermédiaire, notamment pour l’obtention d’un rendez-vous et la constitution du dossier administratif.

Dans ce sillage, l’UE rappelle que seuls les prestataires sélectionnés par ses pays membres sont habilités à accorder des créneaux et des rendez-vous visas. Mais aussi à assurer la collecte et le traitement des dossiers. Par ailleurs, le passage par un intermédiaire portera préjudice aux demandeurs de visa. Qui, sera confronté au risque de falsification de ses documents. Un risque qui entrainera nécessairement un refus de la demande de visa, indique l’UE dans son communiqué.

La délégation de l’UE en Algérie rappelle que la falsification des documents remet en question la fiabilité du dossier du candidat. Et présentera des conséquences inévitables et durables sur les demandes de la personne concernée. De plus, le recours à un intermédiaire n’exempte pas le candidat de sa responsabilité.

Présenter un document falsifié entraine le demandeur de visa, mais aussi l’auteur du document, à des poursuites. Dans ce contexte de fraude croissante, la DUE et les États membres invitent les Algériens demandeurs de visas à faire preuve de vigilance. Et rappellent que des contrôles d’authenticité des documents des demandes de visas sont effectués par les services consulaires.

