Demandes de visa : VFS Global apporte de nouvelles précisions

Les procédures de VISA sont souvent compliquées pour certains, et les modalités imprécises. C’est pour cela que le centre VFS Global revient fréquemment avec des précisions quant à celles-ci pour faciliter le processus aux demandeurs.

C’est dans un communiqué publié sur sa page Facebook officielle que le centre diffuse de nouvelles informations. En effet, il les informe qu’il n’est plus obligatoire de prendre rendez vous pour déposer la demande de visa au centre VFS Global pour la France et ce à compter du dimanche 6 mars 2022. Il suffit de se déplacer les jours ouvrables c’est -à -dire du dimanche au jeudi, entre 13h et 15h et ce muni des documents nécessaires.

Dans ce même communiqué, le centre a tenu à préciser la nature des documents demandés, qui sont un justificatif de la nationalité française du conjoint ou du descendant.

Mais aussi un justificatif du lien de filiation, c’est -à -dire une copie intégrale de l’acte de naissance du descendant ou une copie intégrale et récente de l’acte de mariage les deux dressés ou transcrits par une autorité française.

Néanmoins, il est mentionné que la demande faite en ligne reste obligatoire. Effectivement il est exigé aux demandeurs de Visa d’accéder au site internet France-Visa afin de saisir et imprimer la demande accompagnée de la liste des pièces justificatives nécessaires.

Il est aussi demandé aux personnes concernées de se munir de leurs passeports, du formulaire précédemment imprimé, des documents justifiant leur situation mais aussi de la liste des autres documents nécessaires.

Regroupement familial, VFS avait apporté quelques précisions

VFS Global, était revenue sur les demandes de visa pour le regroupement familial il y a peu. Les concernés sont les algériens conjoints de français ou même les membres de famille de français.

Ils ont été informés qu’il fallait sélectionner le mention “court séjour Schengen” sur le site internet pour recevoir un formulaire du même type, et que c’était dès à présent la procédure normale.

Lors de la même procédure, les demandeurs ont été incités à sélectionner “conjoint de français” sur le site France-visas.