Demandes de visa Schengen : top 3 des pays les plus ouverts aux Algériens

Les Algériens font partie des nationalités qui formulent le plus grand nombre de demandes de visa Schengen. En effet, un nombre croissant de ressortissants algériens se laissent tenter par une expérience internationale, pour décrocher une opportunité sur le marché de l’emploi.

La France constitue l’une de leurs destinations de choix, mais enregistre aussi un taux de refus des demandes de visa qui reste assez élevé.

Visas Schengen : la Slovaquie enregistre le taux de rejet le plus faible pour 10 nationalités différentes

Le site spécialisé, Schengen visa, a établi une nouvelle liste des pays qui sont plus ouverts aux ressortissants étrangers et acceptent le plus des demandes de visa. La Slovaquie se retrouve en tête de cette liste et a enregistré le taux de refus le plus faible pour dix nationalités en 2022.

Par ailleurs, après la Slovaquie se positionne la Grèce en deuxième position, avec neuf nationalités ayant reçu une réponse positive de la part de ce pays. Enfin, en troisième place de ce podium, se place la Suisse qui a accordé le visa à six nationalités différentes au cours de l’année 2022. Le point commun entre ces trois pays, un taux de rejet des demandes de visa Schengen qui restent très faible.

Quels sont les 3 pays qui acceptent le plus de visas Schengen pour les Algériens ?

Parallèlement, le site spécialisé a établi une autre liste des pays d’origine ayant reçu les taux de rejet les plus faibles. En ce qui concerne les demandeurs algériens, trois pays ont accepté le plus de demande de visas Schengen de ces candidats.

En effet, le site souligne que les Algériens font partie des plus grands demandeurs de visas Schengen, et, par conséquent, enregistrent un taux de rejet le plus élevé. La Pologne était le pays le plus enclin à délivrer des visas aux Algériens. En 2022, le taux de refus s’élevait à 35%, soit uniquement 797 demandes refusées.

Par ailleurs, en deuxième place de cette liste se positionne l’Espagne. Pendant la même période, 102 656 demandes ont été formulées auprès des consulats espagnols. En revanche, uniquement 39 944 demandeurs algériens ont été refusés. Soit un taux de rejet de 38.9 %.

Le dernier pays des États les plus ouverts aux Algériens est la Finlande. Les autorités finlandaises ont rejeté 205 demandes sur un total de 522 demandes émanant de l’Algérie, soit un taux de 39.2%.

