Demandes de visa pour l’Espagne en Algérie : BLS International muscle la sécurité de ses services

Dans le cadre de l’amélioration constante de ses prestations en Algérie, BLS International réaffirme son engagement pour la protection des données. En s’appuyant sur des technologies de pointe et une infrastructure numérique robuste, le prestataire s’assure que chaque demandeur bénéficie d’un service intégré, sécurisé et à l’abri des fraudes.

« BLS International, partenaire mondial de confiance des gouvernements et fournisseur de premier plan de services gouvernement-à-citoyen (G2C) basés sur l’IA et la technologie, a mis en avant aujourd’hui la poursuite de ses investissements dans des dispositifs avancés de cybersécurité, d’infrastructures numériques et de prévention de la fraude, afin de garantir un accès sécurisé, fiable et équitable aux services de demande de visa pour les demandeurs en Algérie », lit-on dans le communiqué du prestataire transmis à notre rédaction.

Parallèlement, BLS International lance une campagne nationale contre la fraude en Algérie. Cette initiative vise à alerter les demandeurs de visa sur les risques liés aux intermédiaires non agréés. L’entreprise rappelle qu’il est crucial de passer exclusivement par ses canaux officiels pour la prise de rendez-vous et le dépôt des dossiers afin d’éviter toute pratique frauduleuse.

L’innovation au service de l’expérience utilisateur et de la sécurité

Depuis plusieurs années, BLS fait évoluer son architecture technologique pour concilier fluidité du parcours client et rigueur sécuritaire. Ses infrastructures numériques, de la prise de rendez-vous à l’enrôlement biométrique, sont dimensionnées pour absorber des flux massifs de données, garantissant ainsi une continuité de service même lors des pics saisonniers de demandes.

« Pour soutenir cette montée en charge de manière sécurisée, BLS International a mis en œuvre une architecture technologique multicouche de niveau entreprise, conçue pour garantir une haute disponibilité, une stabilité opérationnelle et une protection renforcée face à l’évolution des cybermenaces. »

Cette architecture de pointe repose sur plusieurs dispositifs clés :

Des dispositifs de protection contre les menaces persistantes avancées (APT) afin de se prémunir contre des cyberattaques sophistiquées ;

Des systèmes de renseignement sur les menaces en temps réel pour surveiller les risques émergents ;

La validation côté serveur des données biométriques et des contrôles de vivacité ;

Des technologies renforcées de prévention des bots, aux niveaux applicatif et serveur, conçues pour garantir un accès équitable aux utilisateurs légitimes ;

Des mécanismes personnalisés de limitation du débit sur les différents points d’accès des systèmes afin de prévenir la surcharge et l’automatisation abusive ;

Des règles de pare-feu applicatif web (WAF) continuellement mises à jour sur la base du comportement du trafic ;

Des mécanismes de détection de fraude et d’anomalies au niveau des serveurs ;

et d’anomalies au niveau des serveurs ; Une gestion des fortes charges grâce à des contrôles de concurrence et à des mécanismes avancés de verrouillage des lignes de bases de données ;

Des mises à jour régulières des plateformes, alignées sur l’évolution des usages et des paysages de menaces.

L’engagement de BLS International pour la sécurité et la transparence

Amit Ganpuley, Directeur régional Afrique du Nord chez BLS International, souligne que l’entreprise mise sur la résilience de son infrastructure numérique pour offrir un service conforme aux exigences gouvernementales. Au-delà de l’innovation technologique, BLS International place la lutte contre la fraude au cœur de sa stratégie en Algérie. À travers une campagne de sensibilisation active, le groupe appelle à la vigilance des citoyens face aux intermédiaires illégaux et réaffirme son dévouement à maintenir un environnement numérique intègre et transparent pour tous.

« Nous investissons en permanence dans l’ingénierie de sécurité avancée, la résilience des systèmes et l’optimisation des performances afin de garantir aux demandeurs à travers l’Afrique du Nord un accès à nos services via une infrastructure numérique stable, protégée et conforme aux normes internationales. La technologie joue un rôle central dans la protection des demandeurs, des processus gouvernementaux et de la confiance du public ».

« Parallèlement à nos investissements technologiques, nous avons lancé une campagne ciblée de sensibilisation à la fraude afin d’informer les demandeurs sur les arnaques courantes et les intermédiaires non autorisés. Nous encourageons vivement les demandeurs à s’appuyer uniquement sur les canaux officiels de BLS International et à rester vigilants face aux affirmations trompeuses ou aux promesses de rendez-vous accélérés. »

À propos de BLS International

Depuis 2005, BLS International s’est imposée comme un partenaire stratégique de confiance pour les États. Spécialisée dans la gestion des visas, passeports et services consulaires, l’entreprise accompagne aujourd’hui plus de 46 pays à travers le globe. S’appuyant sur une infrastructure technologique de pointe, elle garantit une sécurité absolue des données. Avec un réseau de 50 000 centres et plus de 60 000 collaborateurs, BLS International assure une présence mondiale inégalée.

Son excellence opérationnelle est attestée par les certifications les plus exigeantes, notamment CMMI DEV/SVC ML5 et les normes ISO relatives à la qualité, à la sécurité de l’information (ISO 27001) et à l’environnement.

