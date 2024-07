Demande de visa pour la France : VFS Global appelle à anticiper les démarches

Le centre de collecte des demandes de visa pour la France, VFS Global à Alger, revient dans un nouveau communiqué pour rappeler l’importance d’anticiper sa démarche de demande de visa Schengen pour la France, six mois avant la date du départ.

Ce centre de réception des demandes de visa fournit aux demandeurs, en Algérie, des services administratifs améliorés et des renseignements généraux. Et ce, pour les aider et les assister tout au long de cette démarche.

VFS Global à Alger : la demande de visa peut être déposée jusqu’à 6 mois à l’avance

Pour les vacances d’été, le prestataire enregistre un afflux important de demandeurs de visas. C’est ce qui ressort du communiqué, mis en ligne sur la page officielle de VFS Global, qui rappelle qu’avant les périodes des vacances, le dépôt des dossiers, sans rendez-vous, pour les conjoints et les ascendants des Français, reste en vigueur.

En effet, lors de cette période en forte activité, cette catégorie de demandeurs de visas pour la France pourront toujours déposer leurs dossiers, sans solliciter de rendez-vous, sur le site du prestataire. En revanche, cet accueil est conditionné par la capacité d’accueil du centre. Dans le cas d’une saturation, ces candidats sont susceptibles d’être invités à se présenter un autre jour.

De plus, pour éviter le report de ces rendez-vous, VFS Global rappelle l’importance d’anticiper ces démarches et de déposer son dossier de demande de visa six mois avant la date prévue pour le départ. Et ce, afin d’éviter les périodes de forte affluence.

Catégories exemptées de rendez-vous : les pièces à déposer dans le dossier

Dans un autre contexte, VFS Global appelle les conjoints. Mais aussi, les ascendants de ressortissants français à présenter ces pièces, avec leurs dossiers de visa pour la France :

Une copie de la carte nationale d’identité ou du passeport. Et ce, pour justifier la nationalité française du descendant ou de son conjoint ;

Un justificatif du lien de filiation : copie intégrale de l’acte de naissance du descendant français. Ou une copie intégrale de l’acte de mariage du descendant avec un ressortissant français. En effet, le demandeur doit fournir des pièces dressées ou transcrites par une autorité française.

Par ailleurs, il est important de rappeler que la copie intégrale doit être datée de moins de trois mois. Et la transcription de six mois. VFS Global indique que le candidat doit payer les frais de service au centre le jour du dépôt du dossier.

