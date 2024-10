Demande de visa Schengen : l’Italie ouvre un nouveau centre consulaire en Algérie

Face à la hausse des demandes sur les visas Schengen, l’Italie a procédé à un nouveau renforcement de son réseau de centres implantés en Algérie. Et ce, grâce à l’ouverture d’un nouveau centre consulaire au sud de l’Algérie.

L’annonce a été faite via un nouveau communiqué mis en ligne par la représentation diplomatique d’Italie en Algérie. Ce nouveau centre s’ajoute à sept autres établissements italiens ouverts dans le pays.

VFS Global : l’Italie renforce son réseau consulaire en Algérie

En effet, dans un nouveau communiqué publié sur sa page officielle, l’ambassade d’Italie en Algérie annonce l’ouverture d’un nouveau centre consulaire en Algérie. La cérémonie d’inauguration a été organisée en présence de l’ambassadeur italien, en l’occurrence Alberto Cutillo, ainsi que les autorités locales.

Établi à Tamnerasset, ce nouveau centre consulaire s’ajoute à la large liste des sept établissements de l’Italie en Algérie, qui a pour objectif de rapprocher les services consulaires aux citoyens algériens et de faciliter la démarche de demande de visa Schengen pour l’Italie.

Le nouveau centre opérationnel deux fois par semaine

Dans son communiqué, l’ambassade d’Italie informe que son nouveau centre consulaire ouvrira ses portes deux fois par semaine pour permettre aux habitants de cette région du sud algérien d’avoir accès plus facilement aux services consulaires d’Italie en Algérie.

Par ailleurs, le centre ouvert via le prestataire multinational assurera son service dans les régions les plus éloignées de la capitale, Alger, notamment à plus de 1 900 kilomètres. De plus, ce nouvel établissement sera dédié pour répondre aux besoins de la communauté touareg établie dans cette région, ainsi qu’à la communauté italienne présente dans le sud de l’Algérie, qui font partie des principaux visiteurs de pays.

Rappelons, le mois de mars dernier, l’Italie a ouvert un autre centre, toujours via son prestataire VFS Global, à Hassi Messaoud. Une initiative qui vise à répondre à la forte demande sur les visas Schengen pour l’Italie, exprimée par les entreprises de la région. Cette initiative a, aussi, pour objectif de faciliter les démarches pour la demande de visa et de réduire les coûts et les délais de cette procédure.

