Demande de visa Schengen : le Parlement européen vote pour une nouvelle loi

Du nouveau concernant les procédures d’octroi des visas Schengen. En effet, les députés du parlement européen ont voté, 18 octobre dernier, la nouvelle loi permettant la digitalisation de ces procédures. 573 voix ont approuvé le passage à l’étape numérique de ces documents de voyage.

Avec l’adoption de cette nouvelle loi, les visas Schengen deviendront plus simplifiés et plus accessibles pour les voyageurs qui les demandent.

Le parlement européen adopte la loi de la digitalisation des visas Schengen

La digitalisation de ces visas permettra aussi d’assurer une harmonie entre les membres de l’espace Schengen tout en améliorant la sécurité de ce document. Par ailleurs, le passage aux visas numériques vise à réduire les coûts et les efforts fournis pour le déposer la demande.

Ainsi, ces nouveaux visas seront bientôt plus sûrs que les visas actuels et plus durs à falsifier, ce qui procure une plus grande sécurité. Ce document de voyage deviendra désormais moins couteux pour les ressortissants des pays tiers, qui ont besoin d’un visa Schengen pour voyager en Europe.

Comment fonctionne cette nouvelle procédure de demande des visas Schengen ?

Son mode de fonctionnement se base sur une plateforme en ligne unique qui se chargera du traitement des demandes et qui transfèrera par la suite ces demandes aux systèmes de visas respectifs. Cette plateforme permettra à ces demandeurs de savoir quel État Schengen recevra leurs demandes dans le cas d’un voyage dans plusieurs pays. Néanmoins, le demandeur pourra toujours exiger que sa demande soit traitée par un État spécifique, et ce, conformément aux conditions de son voyage.

Grâce à cette nouvelle plateforme, les candidats pourront saisir leurs coordonnées, consulter leurs documents de voyage, payer les frais et recevoir les notifications concernant l’acceptation ou le refus de leur demande depuis leur domicile.

