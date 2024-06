Demande de visa pour l’Espagne : BLS International publie un rappel important

L’Espagne fait partie des destinations favorites des Algériens pour passer les vacances d’été. Lors de cette période, l’afflux sur les demandes de visa augmente, notamment par les Algériens qui font appel aux services du centre BLS international.

D’ailleurs, le centre chargé de la collecte des demandes de visa pour l’Espagne en Algérie, revient dans un nouveau communiqué pour faire une nouvelle annonce.

Visa pour l’Espagne : l’important communiqué de BLS International pour les Algériens

En effet, dans son communiqué, le prestataire rappelle que désormais, il est possible de déposer sa demande de visa pour l’Espagne, six mois avant la date prévue pour le départ. “Nous rappelons à nos aimables demandeurs qu’il est possible d’effectuer sa demande de visa pour l’Espagne six (06) mois avant la date de départ prévu“, écrit BLS International.

Par ailleurs, le centre de traitement des demandes de visa pour l’Espagne, appels ses clients à présenter, le jour du dépôt de leurs dossiers, les originaux des documents suivants :

Registre de commerce ;

C20 ;

Extrait de rôle ;

Mise à jour CASNOS et CNAS ;

Certificat d’existence ;

Agrément pour la profession libérale, décision d’installation, attestation exploitant agricole/carte agriculteur ;

Pour les familles, il est obligatoire de présenter original du livret de famille accompagné d’une copie et d’une fiche familiale.

Par ailleurs, il est important de rappeler, la copie des documents ci-dessus est obligatoire lors de votre dépôt ainsi qu’une traduction en français/Espagnole pour tout document. De plus, pour ceux qui se demandent à combien s’élèvent les frais de service de ce prestataire, BLS International facture ses services à partir de 2 475 dinars algériens. Et ce, conformément aux instructions du consulat de l’Espagne en Algérie.

