Demande de visa pour l’Espagne : BLS International optimise ses services à Alger et Oran

Pour répondre à l’afflux de la période estivale, BLS International renforce ses capacités à Alger et Oran. Le partenaire technologique des gouvernements modernise son parcours usager pour offrir une expérience plus fluide et efficace, tout en misant sur une sécurité maximale du traitement des dossiers.

Pour absorber le flux important de demandes durant cette période de pointe, BLS International a optimisé ses processus. L’objectif est d’assurer à chaque usager un accueil courtois et un traitement rigoureux, alliant rapidité d’exécution et intégrité totale des dossiers.

Pour faire face à cette croissance, BLS International a renforcé ses équipes avec des experts capables de gérer des flux importants avec rigueur. Un programme de formation spécifique a également été déployé pour optimiser chaque étape du parcours client. De la gestion des files d’attente à l’accompagnement personnalisé, ses collaborateurs sont formés pour offrir un service empathique et une communication transparente, répondant ainsi aux exigences des demandeurs et des autorités diplomatiques.

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BLS International optimise l’expérience des demandes de visa en Algérie

« Chez BLS International, notre engagement dépasse le simple traitement des demandes : nous œuvrons à optimiser chaque étape du parcours du demandeur en proposant des services fondés sur l’efficacité, le respect et la fiabilité. En Algérie, nous avons renforcé nos capacités opérationnelles grâce à l’intégration de systèmes technologiques de pointe et au soutien d’équipes hautement qualifiées.

À travers cette approche, nous réaffirmons notre volonté d’offrir à nos clients une expérience à la fois fluide, fiable et de haute qualité », a déclaré en cette occasion Amit Ganpuley, Directeur Régional Afrique du Nord de BLS International.

Par ailleurs, BLS International poursuit ses investissements technologiques pour optimiser le parcours des usagers, tout en garantissant une conformité absolue aux normes de sécurité et de confidentialité. De la prise de rendez-vous en ligne au suivi en temps réel, ses systèmes — incluant la biométrie et le traitement sécurisé des documents — assurent une précision totale. Cette infrastructure robuste offre aux demandeurs une visibilité complète et une confiance renforcée.

Une campagne pour aider les demandeurs de visa à préparer leurs dossiers

En complément de ces optimisations, BLS International lance la campagne proactive #VisaReadywithBLSInternational. Ce dispositif d’information vise à simplifier le processus de demande en aidant les usagers à constituer des dossiers rigoureux. Via ses plateformes numériques, le groupe partage des conseils pratiques et des guides détaillés, favorisant ainsi un taux de réussite optimal dès le premier dépôt.

Pour s’adapter aux besoins spécifiques et au degré d’aisance de chacun, BLS International propose une sélection de services premium optionnels. Qu’il s’agisse de la livraison sécurisée du passeport, d’une assistance personnalisée pour constituer le dossier ou de rendez-vous en horaires décalés, ces solutions visent à offrir plus de confort. Ces prestations à valeur ajoutée sont strictement facultatives, proposées en toute transparence, et ne conditionnent en aucun cas la décision finale sur le visa.

A propos de BLS International

Acteur de référence mondial, BLS International Services accompagne les gouvernements et les citoyens depuis 2005 à travers des solutions technologiques de pointe. Fort d’une expertise reconnue dans la gestion des visas, passeports et services consulaires, le groupe collabore aujourd’hui avec plus de 46 gouvernements. Grâce à un réseau colossal de 50 000 centres et l’engagement de 60 000 collaborateurs, BLS garantit des prestations de haute qualité (biométrie, e-visas, e-gouvernance) dans un environnement numérique totalement sécurisé.

BLS International se distingue par son excellence opérationnelle, étant certifiée aux standards les plus exigeants, notamment CMMI (DEV & SVC ML5 V2.0), ainsi que les normes ISO relatives à la qualité (9001:2015), à la sécurité de l’information (27001:2013) et au management environnemental (14001:2015). Seul acteur coté en bourse de son secteur, le groupe opère aujourd’hui dans plus de 70 pays.

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