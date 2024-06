Demande de visa pour l’Espagne : BLS international émet une importante mise en garde

L’Espagne représente une destination de choix pour les Algériens qui souhaitent passer leurs vacances d’été à l’étranger. Mais pour mettre les pieds à l’autre rive de la Méditerranée, il convient d’abord d’obtenir un visa Schengen.

Dans ce sillage, le prestataire chargé de la collecte des demandes de visa Schengen pour l’Espagne a publié un nouveau communiqué dans lequel il met en garde contre des fausses chaînes et faux agents BLS.

Fausses campagnes et chaînes BLS : le prestataire met en garde

Dans un nouveau communiqué, publié sur son site officiel, appelle ses clients à se méfier des chaînes, des agents et de fausses campagnes, qui se font passer pour des services du centre BLS International et qui diffusent de fausses nouvelles sur le processus de demande de visa.

Par ailleurs, le prestataire confirme que son seul et unique canal de prise de rendez-vous est son site officiel (cliquer ici). Ce dernier offre ce service gratuitement et ne nécessite l’intervention d’aucun intermédiaire. Pour mettre fin à cette pratique, BLS international se donne le droit d’intenter une action judiciaire contre ces intermédiaires et à l’encontre te “toute personne qui ternirait la réputation du centre“.

BLS Internal assure à ses clients que ses services travaillent constamment pour améliorer son système et assurer une meilleure convivialité. De plus, le centre chargé de la collecte des demandes de visa invite ses clients à ne pas divulguer leurs informations personnelles et coordonnées à des intermédiaires.

Pour mémoire, dans une précédente note, BLS International rappelle aux Algériens qu’il est désormais possible d’effectuer sa demande de visa pour l’Espagne six mois avant la date prévue pour le départ.

