Demande de visa pour l’Espagne : BLS annonce une nouvelle exigence, attention aux refus de dossier

Le traitement des visas pour l’Espagne évolue à Alger. Selon une mise à jour publiée sur le site de BLS International, il est désormais obligatoire d’inclure une photocopie complète de l’ancien passeport dans le dossier de demande. Cette mesure concerne spécifiquement les usagers rattachés au centre de la capitale.

BLS International a publié une note sur son portail officiel informant les usagers du centre d’Alger de l’obligation nouvelle de fournir une copie complète de leur précédent passeport.

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La copie du passeport antérieur désormais obligatoire

Selon la note officielle, il est désormais impératif pour les usagers du centre d’Alger d’inclure une copie de l’intégralité des pages de leur précédent passeport dans leur dossier de candidature : « Nous informons les demandeurs de visa relevant de la juridiction d’Alger qu’ils doivent obligatoirement présenter la copie de toutes les pages du passeport antérieur lors du dépôt de leur dossier », lit-on dans le communiqué en question.

Par ailleurs, le prestataire en charge des visas Schengen pour l’Espagne souligne l’importance de vérifier l’exhaustivité des pièces requises avant de se présenter au rendez-vous.

Cette directive vise à rendre systématique le contrôle du parcours migratoire du demandeur. En pratique, l’absence de preuve du dernier visa espagnol obtenu rendra le dossier irrecevable pour motif d’incomplétude.

Cette mesure, déjà en vigueur depuis le 1ᵉʳ février pour le centre d’Oran (catégories 2, 3 et 4), s’étend désormais à l’ensemble des demandeurs. BLS International rappelle que l’historique de voyage est devenu un élément central de l’évaluation : la copie intégrale de l’ancien passeport, incluant impérativement le dernier visa espagnol, est exigée. Le prestataire avertit qu’aucun ajout de document n’est possible lors du dépôt ; tout dossier incomplet sera immédiatement refusé.

Les rendez-vous de la catégorie ALG4 disponibles

BLS International informe également les demandeurs de visa que les rendez-vous pour la catégorie ALG4 sont désormais ouverts et accessibles sur sa plateforme numérique officielle.

Dans un souci de transparence et de sécurité, il encourage vivement chaque postulant à gérer sa réservation de manière autonome. Il rappelle que l’intervention d’intermédiaires ou d’agences tierces n’est ni nécessaire, ni recommandée. La procédure de prise de rendez-vous a été conçue pour être réalisée exclusivement par l’intéressé via ses canaux certifiés, garantissant ainsi la protection de vos données personnelles et la validité de votre créneau.

« Nous informons notre aimable clientèle que les rendez-vous de la catégorie ALG4 sont actuellement disponibles sur notre site web officiel. Nous invitons tous les demandeurs à effectuer leur réservation directement en ligne, sans recourir à des intermédiaires ou tierces personnes. Nous rappelons que la prise de rendez-vous ne nécessite aucune assistance externe et doit être effectuée exclusivement via nos canaux officiels », indique encore le communiqué de BLS.

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