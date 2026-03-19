Demande de visa pour l’Espagne : attention aux arnaques, BLS International met en garde

À l’approche de la saison des voyages, la demande de visas connaît un pic important, créant malheureusement un terrain fertile pour les réseaux d’escroquerie. Entre les promesses de rendez-vous « express » et les intermédiaires véreux qui monnaient des services gratuits, de nombreux candidats au voyage se retrouvent victimes de chantages financiers ou de vols de données personnelles.

Face à cette recrudescence de pratiques illicites, BLS International, partenaire officiel de traitement des demandes de visa pour l’Espagne, tire la sonnette d’alarme.

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Gratuité et exclusivité du rendez-vous visa pour l’Espagne

La demande de visa est une étape cruciale de votre projet de voyage, mais elle attire malheureusement des individus malveillants. La multiplication des tentatives de fraude a poussé BLS International à renforcer son dispositif d’alerte.

Face à la multiplication des fraudes liées à la vente de créneaux horaires, il est impératif de rappeler que le site officiel de BLS International constitue l’unique canal autorisé pour la prise de rendez-vous. Toute offre émanant d’intermédiaires, que ce soit sur les réseaux sociaux ou aux abords des centres, doit être considérée comme une tentative d’escroquerie. BLS International condamne fermement ces pratiques illicites et exhorte les usagers à ne jamais acheter de services auprès de tiers, afin de garantir la sécurité et la validité de leur démarche.

Par ailleurs, le prestataire rappelle que son personnel n’est pas autorisé à solliciter de paiements occultes pour accélérer un dossier ou influencer une décision, celle-ci relevant exclusivement des autorités consulaires. Pour éviter toute escroquerie, refusez systématiquement les virements vers des comptes personnels et ne réglez que les frais officiels affichés sur le site ou les services optionnels choisis au centre, en exigeant toujours un reçu conforme.

Qui décide de l’octroi de votre visa ?

BLS International agit uniquement en tant que prestataire technique chargé de la réception des dossiers et de la collecte des données biométriques, sans aucun pouvoir d’influence sur l’issue de la demande. La décision finale d’accorder ou de refuser un visa relève de la compétence exclusive des autorités consulaires et diplomatiques, rendant toute promesse d’obtention garantie par un tiers totalement mensongère.

Si vous êtes approché par une personne (qu’elle soit membre du personnel ou tiers) vous demandant de l’argent de manière illégitime, BLS International vous recommande d’agir via ces canaux :

Par courriel : Envoyez les détails de l’incident à antifraud@blsinternational.com.

Envoyez les détails de l’incident à antifraud@blsinternational.com. Sur place : Remplissez immédiatement un formulaire de réclamation disponible dans le centre.

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