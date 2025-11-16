Demande de visa pour les USA : l’entretien désormais obligatoire pour ces catégories

L’ambassade des États-Unis d’Amérique à Alger vient d’annoncer un changement majeur dans le processus de visa non-immigrants. Désormais, tous les demandeurs de visas non-immigrant, sans distinction d’âge, sont tenus de se présenter à un entretien en personne devant un agent consulaire.

Le processus de demande de visa non-immigrant est soumis à des ajustements constants, reflétant l’évolution des priorités de sécurité et des procédures administratives aux États-Unis. L’ambassade des USA à Alger vient d’annoncer un changement majeur, marquant la fin de certaines exceptions de longue date concernant l’entretien consulaire.

Cette nouvelle règle met fin à la dispense automatique dont bénéficiaient traditionnellement les candidats très jeunes (moins de 14 ans) et les seniors (plus de 79 ans).

Les États-Unis annulent l’exemption d’entretien pour ces catégories

Dans un communiqué, mis en ligne en ce dimanche 16 novembre 2025, la représentation diplomatique américaine à Alger a fait savoir que tous les demandeurs de visa non-immigrant doivent désormais effectuer un entretien en personne avec un agent consulaire, quel que soit son âge.

Cela inclut les demandeurs de moins de 14 ans et de plus de 79 ans, qui étaient auparavant exemptés, explique le communiqué de l’ambassade.

Des exceptions s’appliquent pour certains visas diplomatiques et officiels, ainsi que pour les renouvellements de visa B1/B2 ayant expiré au cours des douze derniers mois, à condition que le visa précédent ait été pour sa pleine validité et que le demandeur ait été âgé d’au moins 18 ans au moment de la délivrance de ce document.

Quelles sont les catégories exemptées de l’entretien consulaire ?

Afin de maintenir une certaine fluidité pour les voyageurs réguliers et les représentants officiels, quelques exceptions strictes sont maintenues, à savoir :

Les demandeurs classés sous les symboles de visa A-1, A-2, C-3 (sauf les accompagnateurs, domestiques ou employés personnels de fonctionnaires accrédités), G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 à NATO-6, ou TECRO E-1 ;

Les demandeurs de visas de type diplomatique ou officiel ;

; Les demandeurs qui renouvellent un visa B-1, B-2, B1/B2 ou une Border Crossing Card/Foil dans les 12 mois suivant l’expiration du visa précédent, lorsque le visa précédent a été délivré pour sa pleine validité au moment de la délivrance et que le demandeur était âgé d’au moins 18 ans ;

ou une Border Crossing Card/Foil dans les 12 mois suivant l’expiration du visa précédent, lorsque le visa précédent a été délivré pour sa pleine validité au moment de la délivrance et que le demandeur était âgé d’au moins 18 ans ; Les demandeurs qui renouvellent un visa H-2A dans les 12 mois suivant l’expiration du visa précédent, lorsque le visa précédent a été délivré pour sa pleine validité au moment de la délivrance et que le demandeur était âgé d’au moins 18 ans.

Les agents consulaires peuvent toujours exiger des entretiens au cas par cas pour toute raison. Les demandeurs sont invités à consulter le site web du département d’État et de l’ambassade américaine à Alger pour obtenir les informations en détails sur les exigences et les procédures de demande de visa.

