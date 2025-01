Demande de visa pour l’Allemagne : l’ambassade annonce de nouvelles mesures

L’ambassade d’Allemagne à Alger a annoncé, mercredi, l’ouverture d’une nouvelle plateforme électronique pour les demandeurs de visa national. Ces derniers sont appelés à s’inscrire sur la liste d’attente pour obtenir le document de voyage.

Dans un nouveau communiqué, mis en ligne sur sa page mercredi 29 janvier 2025, la représentation diplomatique de l’Allemagne en Algérie annonce l’ouverture de sa nouvelle plateforme électronique.

À LIRE AUSSI : Demande de visa pour la France : Ce qui change pour les Algériens à partir du 15 mars

Demande de visa pour l’Allemagne : ouverture du portail électronique de l’étranger

L’ambassade d’Allemagne annonce que son nouveau portail électronique de l’étranger concerne les demandes de visas nationaux et non pas de visa Schengen. Notamment, les inscriptions répondant aux motifs suivants :

Carte bleue européenne ;

Demande d’emploi en tant que travailleur qualifié avec une formation professionnelle ou une formation académique ;

avec une formation professionnelle ou une formation académique ; Carte d’opportunité ;

Demande d’emploi selon l’article 19c de la loi sur le séjour i. V. m. En lien avec l’article 6 de l’ordonnance sur le travail ;

Analyse des qualifications et des compétences.

En revanche, l’ambassade d’Allemagne informe que, désormais, les inscriptions dans son système de rendez-vous, pour les types de candidatures mentionnés ci-dessus, ne seront plus prises en compte et seront supprimées sans préavis.

Qu’est-ce que le visa national pour l’Allemagne ?

Par ailleurs, pour d’autres raisons de séjour telles que la formation, le service bénévole et le séjour au pair, l’ambassade appelle à continuer à utiliser la liste d’attente de rendez-vous de l’ambassade. Les visas à des fins d’études et de cours de langue continueront d’être acceptés via VFS Global.

Selon la représentation diplomatique de l’Allemagne, le visa national prend la forme d’un visa d’entrée pour les séjours de longue durée. Il est généralement délivré pour une période allant de 90 jours à un an, pour des motifs de voyage bien précis.

Par ailleurs, l’obtention d’un visa national pour l’Allemagne nécessite l’obtention d’un titre de séjour une fois le demandeur est arrivé sur le sol allemand.

« Téléchargez vos documents facilement et en toute sécurité. Vous recevrez ensuite un feed-back en ligne et vous pourrez corriger directement. Si tout est okay, vous obtiendrez un rendez-vous pour vous rendre à l’ambassade et compléter le processus. Celui-ci se déroule rapidement et efficacement. » indique le centre allemand d’information en Afrique au sujet de ce nouveau portail électronique.

La mise en place de cette nouvelle plateforme électronique permettra de rendre le processus de demande de visas nationaux et la démarche plus fluide, simple et efficace.

À LIRE AUSSI : Voyage en Algérie : des formalités d’entrée allégées, ce qu’il faut savoir avant de prendre l’avion