Demande de visa pour la Turquie : voici ce qui change pour les Algériens

Le centre de collecte des demandes de visa pour la Turquie en Algérie, Gateway, a publié une nouvelle mise à jour des documents composant le dossier de visa. De nouvelles conditions s’appliquent désormais aux voyageurs algériens.

Dans une nouvelle mise à jour publiée sur son site officiel, le centre de traitement des demandes de visa pour la Turquie, Gateway International, a annoncé une nouvelle condition requise pour les passeports algériens. Détails dans la suite de cet article.

À LIRE AUSSI : Restriction drastique de la Banque d’Algérie : L’exportation des devises limitée à 7 500 € / an

Nouvelle condition de voyage en Turquie pour les Algériens

Gateway International vient de publier une nouvelle mise à jour des documents requis pour le dossier de visa pour la Turquie. Le centre en question énumère toutes les pièces requises pour voyager en question, pour motif touristique, et fait part de la nouvelle condition.

Jusqu’à présent, les voyageurs algériens doivent présenter, pour voyager en Turquie, un passeport de validité de six mois, à la date d’arrivée dans le pays. Désormais, la durée de validité de ce document de voyage est portée à neuf mois, annonce le document en question.

« Le passeport doit être valide au moins 9 mois à l’arrivée en Turquie et doit contenir au moins deux pages vides« , écrit Gateway sur son communiqué.

Pour le reste du dossier de visa pour la Turquie, les conditions restent inchangées. En plus du passeport, les voyageurs algériens doivent présenter le formulaire de demande rempli et signé, un acte de naissance, une photo biométrique et deux copies de la page de données du passeport.

Visa touristique pour la Turquie : quels sont les documents requis ?

Par ailleurs, le demandeur de visa doit présenter une pré-réservation d’hôtel, ainsi qu’un billet de voyage vers la Turquie, indiquant son nom et prénom. Selon le statut du demandeur, d’autres documents sont requis, à savoir :

Les salariés : attestation de Travail, trois dernières fiches de paie, l’affiliation de la CNAS et relevé du compte bancaire ou bien postale des six derniers mois ;

Les commerçants : registre de Commerce original avec la copie légalisée au CNRC et relevé du compte bancaire ou postal des six derniers mois ;

Les retraités : attestation de revenu et relevé du compte bancaire ou bien postal des six

derniers mois ;

derniers mois ; Pour les mineurs : la présence de l’un des parents lors du dépôt du dossier de visa est obligatoire. Ainsi

qu’une autorisation parentale signée par les deux parents ;

qu’une autorisation parentale signée par les deux parents ; Ressortissants non algériens : titre de séjour algérien valable.

Gateway international précise, dans son communiqué, que les personnes qui ne travaillent pas et les étudiants doivent être pris en charge par les membres de leur famille qui doivent prouver leur situation financière et la relation familiale, et présenter une lettre de prise en charge légalisée à l’APC.

De plus, il est obligatoire d’être en possession de tous les documents complets lors du passage au centre de visa. Toute pièce manquante entraînera le rejet de la demande. En revanche, le dépôt de ce dossier ne signifie pas la délivrance systématique du visa touristique pour la Turquie.

À LIRE AUSSI : Visa de travail : les métiers en forte demande en Espagne