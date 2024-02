Demande de visa pour la Turquie : Gateway émet un important communiqué

Pour demander un visa pour la Turquie, les ressortissants algériens doivent passer par le centre de traitement des demandes de visa, Gateway. Ce dernier, se charge de la collecte de tous les dossiers avant de les transmettre au consulat.

Par ailleurs, le centre Gateway International revient, dans un récent communiqué, pour démentir certaines rumeurs à propos des demandes de visa sur la Turquie.

Gateway international publie un important communiqué à l’adresse des Algériens

En effet, dans un communiqué mis en ligne sur son site officiel, Gateway international a fait part des rumeurs qui se sont répandues sur les réseaux sociaux, selon lesquelles, les demandes de visa pour la Turquie, ordinaires, seront remplacées par des visas électroniques, mais aussi les demandes de visa étiquettes seront complétement supprimées.

Dans ce sillage, Gateway international dément ces rumeurs infondées et informe les demandeurs de visas que ces nouvelles ne sont pas une décision annoncée par les autorités turques. Par ailleurs, le centre chargé de traitement des demandes de visa recommande de ne pas reporter le dépôt des dossiers de visa et par conséquent le voyage en Turquie.

Gateway rappelle qu’il est toujours possible de continuer à présenter sa demande de visa via ses différents bureaux, implantés en Algérie, et selon les procédures en vigueur.

Gateway : à combien sont fixés les frais de visa pour la Turquie ?

En parlant des demandes de visa pour la Turquie, les frais de visa de trois mois, à entrée unique, s’élèvent à hauteur de 27 859 dinars algériens. Ce montant comprend les frais de services, les frais de l’ambassade et le prix d’une assurance maladie voyage.

Rappelons, le mois de janvier 2023, Gateway avait procédé à l’augmentation de ce tarif, suite à une décision du ministère des Affaires étrangères turque.

