Demande de visa pour la Suède : ce qui change pour les Algériens à partir du 1er juin 2026

Un changement important vient d’être annoncé pour les demandeurs algériens. L’ambassade de Pologne ne représentera plus la Suède pour le traitement des visas de court séjour. Une période de transition s’ouvre avant la reprise du service par l’ambassade du Danemark.

Les voyageurs algériens et les résidents étrangers souhaitant se rendre en Suède pour un court séjour doivent adapter leurs démarches.

Suite à la décision des autorités suédoises de mettre fin à l’accord de représentation qui les liait à la Pologne, les procédures de dépôt de visa Schengen connaissent une réorganisation immédiate à Alger.

L’ambassade de la Pologne annonce un changement important à partir du 1er juin 2026

Jusqu’à présent, c’est le bureau consulaire de la Pologne qui gérait les flux de demandeurs pour le compte de Stockholm. Cependant, l’ambassade informe que ce service touche à sa fin : les dossiers ne seront plus acceptés par ses services au-delà du 15 mai 2026.

Pour les postulants ayant déjà obtenu un créneau de rendez-vous après cette date, l’ambassade de Pologne a précisé que chaque demandeur sera contacté individuellement. Ces derniers recevront des instructions spécifiques sur les nouvelles procédures applicables pour garantir que leur demande soit traitée malgré ce changement de prestataire.

Afin de ne pas bloquer la mobilité entre l’Algérie et la Scandinavie, une nouvelle solution de représentation a été mise en place. À partir du 1er juin 2026, c’est l’ambassade du Danemark à Alger qui deviendra l’interlocuteur officiel pour les visas suédois.

Cette gestion se fera en étroite collaboration avec le prestataire de services VFS Global, déjà partenaire de nombreuses missions diplomatiques à Alger pour le traitement des dossiers de visas.

Nouvelle règle pour les rendez-vous de visa pour la Pologne

L’ambassade de Pologne à Alger introduit un outil de vérification d’identité par vidéo pour les rendez-vous visa via e-konsulat.gov.pl, effectif depuis le 13 avril 2026. Cette mesure vise à sécuriser le processus et prioriser les demandeurs réels, moyennant 9,05 euros.

En effet, l’outil est destiné à faciliter le processus de prise de rendez-vous pour les demandes de visa national via la plateforme en ligne www.e-konsulat.gov.pl. L’accès à ce service de vérification sécurisé est soumis au paiement de frais fixes s’élevant à 9,05 euros.

Par ailleurs, l’objectif est de s’assurer de l’identité réelle du demandeur, d’optimiser la gestion du calendrier et de réduire les intermédiaires. Les rendez-vous seront attribués en priorité aux demandeurs ayant validé avec succès le processus de vérification vidéo.

L’ambassade informe également qu’un prestataire externe spécialisé gère l’outil et met à disposition une assistance technique réactive, accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

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