Demande de visa pour la France : VFS Global reprend du service

VFS Global, l’unique prestataire chargé de la collecte des visas pour la France, a annoncé hier, le mardi 11 mai 2021, dans un communiqué partagé sur les réseaux sociaux, la réouverture des portes du centre de demande de visa, et ce, à partir du dimanche prochain, le 16 mai 2021.

En effet, le communiqué a indiqué que « VFS Global informe son aimable clientèle qu’à compter du 16 mai 2021 le centre de demande de visa pour la France sera ouvert ». Le communiqué a toutefois précisé que le centre n’ouvrira ses portes que « le dimanche et mercredi, de 08 h 00 à 16 h 00 ».

Cependant, et selon le même communiqué, cette prochaine ouverture ne concerne que la réception de demandes de visa, accueil général et premium et le retour de passeports, notamment le retrait et le complément de dossier.

La France compte accueillir les touristes cet été

La France, deuxième destination touristique des Algériens, après la Tunisie, a décidé d’autoriser, selon le calendrier de déconfinement, les touristes étrangers à entrer en France dès 9 juin prochain, soit dans un mois. La présentation d’un pass sanitaire (passeport sanitaire) est toutefois obligatoire, pour pouvoir mettre les pieds sur le sol français.

Cependant, même si la France rouvre ses portes aux touristes étranges, pour les Algériens les choses resteront compliquées, vu que les frontières Algériennes sont toujours fermées, et ce, depuis plus d’une année maintenant. le problème qui se posera est donc lié aux autorisations de sortie du territoire Algériens.

Malgré une reprise de délivrance des visas touristiques pour la France dans les prochaines semaines donc, En Algérie, avec une campagne de vaccination marquée par un rythme lourd, les choses risquent de tarder un petit peu plus.