Demande de visa pour la France : un nouveau prestataire remplacera VFS et TLS dès avril 2025

À partir d’avril 2025, les démarches pour obtenir un visa pour la France seront davantage simplifiées. Les Algériens souhaitant se rendre en France devront désormais s’adresser à un nouveau prestataire de services de visas à partir du mois d’avril 2025.

À compter de cette date, Capago International prendra le relais de VFS Global et de TLS Contact pour la collecte des demandes de visa pour la France en Algérie. Un changement qui marque le début d’une nouvelle aire dans le secteur de la sous-traitance des démarches administratives de voyage vers l’hexagone.

Capago International prendra le relai de TLS et VFS à partir d’avril 2025

Fondée en 2010, cette entreprise française est spécialisée dans la digitalisation des processus administratifs, dans la gestion des visas et de la collecte des données biométriques. Capago International intervient déjà dans plusieurs pays d’Afrique et du Moyen-Orient et fera son entrée sur le marché algérien à partir du 7 avril 2025.

Par ailleurs, son expertise dans la digitalisation des processus administratifs permettra de simplifier considérablement les démarches pour les demandeurs de visa en Algérie. Capago promet une optimisation particulière des démarches en ligne et une prise en charge plus rapide et plus fluide des demandes de visa pour la France.

En collaboration avec les autorités algériennes, Capago International prévoit des solutions personnalisées pour assurer la conformité aux règles en vigueur et offrir de meilleurs services aux demandeurs algériens, notamment : la prise de rendez-vous en ligne, la collecte des données biométriques et l’assistance personnalisée tout au long de la procédure.

Gestion des demandes de visa : Capago International promet une approche innovante

L’entreprise française promet une approche innovante dans la gestion de demandes de visa pour la France en Algérie. Notamment, dans le cadre de ces services qui seront proposés au niveau de ses centres implantés à travers le territoire national.

Dans le détail, la prise de rendez-vous se fera sur une plateforme en ligne qui facilitera cette étape cruciale de ce processus et permettra de fixer facilement un rendez-vous dans le centre le plus proche, qu’il soit à Constantine, Oran, Annaba ou Alger.

Par ailleurs, Capago assurera la collecte des données biométriques (photo, empreintes…,) désormais indispensables pour l’obtention d’un visa Schengen, conformément aux exigences des autorités françaises. Les demandeurs de visa pourront bénéficier d’un accompagnement personnalisé de la part d’experts en la matière.

