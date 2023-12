Demande de visa pour la France : TLScontact publie un rappel important

Nombreux sont les Algériens qui souhaitent quitter le pays, pour partir en France. Pour ce faire, il convient de suivre toute une procédure, pour obtenir le fameux visa, et passer par l’intermédiaire de l’un des centres de traitement des demandes de visa, notamment TLScontact.

Dans ce sillage, TLScontact revient dans un nouveau communiqué pour rappeler quelques détails importants, dans la procédure France – Visa.

France – Visas : TLScontact dévoile des détails importants

Dans son communiqué, publié sur sa page officielle en ce mardi 26 décembre 2023, le centre chargé du traitement des demandes de visa, TLScontact, fait un rappel important à l’adresse des demandeurs algériens. Et ce, concernant la création d’un compte TLScontact.

En effet, le centre chargé du traitement des demandes de visa appelle ses clients à s’assurer d’introduire les bonnes informations concernant la demande, lors de la création d’un compte TLS. Par ailleurs, le numéro de référence France – visas, renseigné sur la demande de TLS, doit être strictement conforme à celui du formulaire France – visas, lit-on dans le communiqué en question.

En revanche, dans le cas contraire, la demande ne pourra pas être déposée au niveau du centre, indique TLScontact dans son rappel.

Comment soumettre la demande de visa au centre TLScontact ?

Pour pouvoir soumettre sa demande de visa au niveau du centre TLScontact, il convient de suivre un enchainement d’étape pour réussir cette procédure. Après avoir choisi le motif de son voyage et créer le compte TLS, les candidats sont appelés à saisir certaines informations personnelles, afin de traiter correctement la demande. Cependant, dans le cas d’un groupe demandant un visa, il est important de préciser tous les noms de ces personnes.

Une fois cette étape accomplie avec succès, le candidat doit prendre un rendez-vous pour le dépôt de son dossier au niveau du centre TLScontact. Ce dossier doit être complet et comprend, en plus des pièces justificatives, la confirmation du rendez-vous et le formulaire Schengen, signé par le demandeur en personne.

Par ailleurs, après avoir déposé le dossier, le candidat doit payer les frais de visa et service au niveau de la caisse du centre. Si le dossier visa est complet, il sera transféré à l’ambassade pour son traitement. Une fois le passeport retourné au centre TLScontact par les services consulaires, le demandeur de visa sera notifié par SMS, pour retirer son passeport du centre.

