Demande de visa pour la France : Ce qui change pour les Algériens à partir du 15 mars

Une nouvelle page se tourne pour les Algériens souhaitant se rendre en France. Capago, acteur majeur dans la gestion de dossiers de visas, vient d’être désigné prestataire exclusif par les autorités françaises pour la collecte des demandes en Algérie.

Cette annonce marque un tournant dans les démarches administratives pour les voyageurs, qui pourront désormais bénéficier d’un service plus personnalisé et efficace.

Afin de répondre aux besoins de tous les demandeurs, Capago déploie un réseau de centres modernes et accessibles dans plusieurs grandes villes du pays, dont Alger, Oran, Annaba et, nouveauté, Constantine. Cette présence renforcée garantit une proximité géographique et facilite les démarches pour les citoyens algériens, quel que soit leur lieu de résidence.

Visa Schengen pour la France : Capago remplace VFS et TLS

Capago mise sur la simplification et l’innovation pour offrir une expérience utilisateur optimale. Dès le 15 mars 2025, les demandeurs de visa pour la France pourront réserver leur rendez-vous sur le site internet de Capago. À partir du 8 avril 2025, ils pourront se rendre dans l’un des nouveaux centres Capago pour déposer leurs dossiers.

« Nous comprenons l’importance des démarches de visa pour la France en Algérie, qu’il s’agisse par exemple de voyages d’affaires, d’études ou de visites familiales», déclare Laurent Mallet, Président Directeur Général de Capago International. «Notre mission est de rendre ces démarches plus simples et accessibles, grâce à des solutions innovantes et un service client de qualité ».

Capago, entreprise française reconnue pour son expertise dans la gestion de processus administratifs complexes, s’impose comme un partenaire de choix pour les administrations publiques et les missions diplomatiques.

Fort de son expérience internationale, le groupe met en œuvre des solutions innovantes et des procédures rigoureuses pour garantir la qualité de ses services.

Capago s’engage à offrir un service de qualité, fluide et sécurisé, grâce à l’utilisation de technologies de pointe et à des procédures optimisées. Les demandeurs bénéficieront d’un accompagnement dédié tout au long du processus : prise de rendez-vous, collecte des dossiers dans les centres Capago, prise de données biométriques…

À propos de Capago

Capago est un prestataire de services externalisés, spécialisé dans les processus administratifs pour les administrations publiques et les missions diplomatiques.

Entreprise française et indépendante fondée en 2010, Capago s’est rapidement imposée comme un partenaire de choix pour les administrations de plusieurs pays européens, notamment la France, l’Italie, l’Allemagne et la Belgique.

Grâce à son expertise éprouvée, Capago gère avec succès des centres de collecte de dossiers de demandes de visa dans de nombreux pays à travers le monde.

Capago se distingue par son engagement envers la qualité et l’innovation, assurant une gestion rigoureuse de ses centres à l’échelle mondiale. En prenant en charge les tâches administratives liées aux demandes de visa, Capago permet aux administrations publiques de se concentrer sur leurs missions stratégiques.