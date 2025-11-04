Demande de visa pour la France : Capago met en garde contre une confusion fréquente

Capago a émis une mise au point importante concernant les demandes de visa Schengen pour la France, déposées au niveau de ses centres à Annaba et à Constantine. Le prestataire observe une confusion courante parmi les demandeurs entre deux catégories de visas : voyageur fréquent et voyageur circulation.

Sur ses réseaux sociaux, Capago souligne que faire la différence entre ces deux types de visas est fondamental pour soumettre un dossier de candidature valide.

Rappelons que, depuis le début de l’année 2025, Capago est devenu l’unique prestataire officiel mandaté pour la collecte des demandes de visa Schengen pour la France en Algérie.

Visa voyageur fréquent ou visa de circulation ? Capago explique la différence

Le centre des demandes de visa pour la France a précisé, dans un nouveau communiqué mis en ligne en ce mardi 4 novembre 2025, les conditions d’éligibilité pour les deux catégories :

Visa voyageur fréquent : il est destiné aux personnes ayant obtenu au moins un visa Schengen au cours des 59 derniers mois ;

il est destiné aux personnes ayant obtenu au moins un visa Schengen au cours des 59 derniers mois ; Un visa voyageur circulation : Il s’adresse au demandeur dont le dernier visa Schengen, délivré durant cette même période, avait une durée minimale de six mois ou plus, pour des séjours de 90 jours cumulés sur 180 jours. Ce type de visa offre une flexibilité accrue pour ceux qui voyagent régulièrement pour des raisons familiales ou d’affaires.

Point important : Capago permet d’inclure les ayants droit et les accompagnants dans la même demande, à condition que le dépôt soit conjoint et le voyage effectué ensemble.

« En choisissant la bonne catégorie, vous évitez les erreurs de traitement et facilitez l’avancement de votre demande de visa. Rappel : cette distinction s’applique exclusivement aux centres Capago d’Annaba et de Constantine« , indique Capago dans son communiqué.

Nouvelles mesures au centre de Capago à Oran

Le centre Capago à Oran, en charge des demandes de visa pour la France, a annoncé une modification majeure de sa procédure de dépôt, visant à optimiser l’accueil et l’expérience client. Cette nouvelle règle, effective depuis le 1ᵉʳ novembre 2025, impose désormais la prise de rendez-vous obligatoire pour une catégorie de demandeurs qui en étaient jusqu’à présent exemptés. L’objectif est d’assurer une meilleure gestion des flux, tout en exigeant des demandeurs qu’ils respectent scrupuleusement l’heure précise de leur créneau réservé.

Depuis cette date, toutes les demandes de visa gérées par le centre Capago Oran, qui relevaient autrefois du dépôt sans rendez-vous, devront impérativement être soumises exclusivement sur rendez-vous pris en ligne. La seule catégorie de demande qui reste inchangée et est exemptée de cette nouvelle obligation est celle des cartes de retraité.

Capago rappelle par ailleurs être le seul prestataire officiel pour les visas Schengen France en Algérie, et que la réservation du créneau, accessible 24h/24 et 7j/7, est entièrement gratuite et se fait uniquement sur son site officiel.

