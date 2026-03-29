Demande de visa pour la France : Capago impose une nouvelle règle pour les rendez-vous

Capago International, partenaire officiel de la France pour la collecte des demandes de visas, informe les usagers du centre d’Alger d’une mise à jour importante concernant les procédures de réservation de rendez-vous en ligne.

Afin d’optimiser le traitement des dossiers et de garantir une meilleure fluidité de nos services, il est désormais impératif de sélectionner avec précision la catégorie correspondant à sa situation réelle lors de la saisie de sa demande.

Désormais, une distinction stricte est opérée entre la « Primo-demande » et le « Renouvellement ». Le non-respect de cette classification lors de la prise de rendez-vous pourra entraîner l’annulation systématique de son passage en centre.

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Capago annonce une nouvelle mesure pour les demandeurs d’Alger

Lors de la prise de rendez-vous en ligne pour une demande de visa auprès du centre Capago Alger, une étape cruciale consiste à choisir la bonne catégorie dans le menu déroulant : « Primo-demande » ou « Renouvellement ». Ce choix n’est pas qu’une simple formalité. Une erreur de catégorie peut entraîner l’annulation pure et simple de son rendez-vous lors de son passage au centre.

Le statut « Renouvellement » est réservé aux personnes ayant déjà obtenu un visa Schengen récemment. Selon les directives de Capago Alger, il est possible cocher cette case uniquement dans les deux cas suivants :

Cas A : son dernier visa avait une validité de moins de 6 mois et il a expiré depuis moins d’un an.

et il a expiré depuis moins d’un an. Cas B : son dernier visa avait une validité de 6 mois ou plus et il a expiré depuis moins de deux ans.

Quant aux primo-demandeurs, Cette catégorie concerne la majorité des usagers. Le demandeur doit la sélectionner si:

Il s’agit de sa toute première demande de visa Schengen.

Il a déjà eu un visa, mais il ne répond plus aux critères de durée cités plus haut (par exemple, un visa expiré il y a plus de 2 ans).

Il est dans toute autre situation ne correspondant pas strictement aux critères du renouvellement.

Pourquoi cette mesure ?

Le centre Capago souligne que la sélection de la catégorie correcte permet de fluidifier le traitement des dossiers. Choisir « Renouvellement » alors que vous êtes en « Primo-demande » est considéré comme une erreur de saisie majeure.

Le personnel du centre est instruit pour vérifier cette correspondance dès l’accueil : si les critères ne sont pas respectés, le rendez-vous est invalidé, vous obligeant à recommencer toute la procédure et à perdre votre créneau.

Attention, ces règles et procédures s’appliquent exclusivement au centre Capago d’Alger. Les critères peuvent varier pour les autres centres de collecte en Algérie.

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