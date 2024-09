Demande de visa : le Consul général des USA en Algérie dévoile comment réussir son entretien

L’objet du séjour aux USA déterminera le type de visa à demander. Cependant, tous les motifs sont conditionnés par un certain enchaînement d’étapes à accomplir, dont l’entretien. Le consul général des États-Unis d’Amérique en Algérie, en l’occurrence David Warner, revient dans une nouvelle vidéo pour dévoiler comment préparer cet entretien.

L’ambassade des États-Unis d’Amérique à Alger a, récemment, publié une série de vidéos dans lesquelles Davis Warner, le consul général, répond aux questions les plus posées sur la démarche de demande de visa.

À LIRE AUSSI : Visa Schengen pour l’Italie : les Algériens parmi les nationalités africaines les plus recalées

Demande de visa pour les USA : les conseils de David Warner pour réussir son entretien

Dans un nouvel épisode de cette série, David Warner revient sur une étape importante de la démarche de demande de visa pour les USA, notamment l’entretien. Dans ce sillage, le représentant diplomatique explique, dans un premier temps, l’importance de cette étape.

En effet, pour commencer, Warner explique que chaque année des milliers de ressortissants algériens obtiennent leurs visas pour se rendre aux USA. Selon lui, cette démarche constitue un pont permettant de voyager entre les deux pays.

Avant l’entretien, il est important de vérifier les informations personnelles fournies dans le dossier en question, surtout si le candidat a été assisté par une tierce personne tout au long de la démarche de préparation de son dossier, rappelle le consul général des USA en Algérie.

Un autre point important à vérifier avant d’effectuer son entretien est le dossier de candidature. Dans ce sillage, il invite à bien vérifier le formulaire de demande de visa, le passeport et les photos d’identité.

Voici ce qui est interdit le jour de l’entretien

Par ailleurs, le consul général recommande aussi de présenter tout document jugé important et justifiant les liens du candidat avec son pays, l’Algérie. Le jour du rendez-vous, il est important d’arriver à l’heure et sans retard pour effectuer toutes les procédures nécessaires.

David Warner énumère, dans sa vidéo, les objets interdits dans la salle d’entretien, voire au niveau de l’ambassade. Dans ce contexte, il cite l’exemple des objets coupants et pointus, de la nourriture, des ordinateurs portables et tablettes.

De plus, le candidat sera appelé à vérifier ses informations et ses coordonnées, puis il passera par l’étape de la prise de ses empreintes digitales. Les demandeurs âgés de moins de 14 ans et de plus de 79 ans sont exemptés de cette démarche.

Ces candidats sont invités, par la suite, à effectuer l’entretien avec un employé des services consulaires en arabe, en anglais, en français ou en kabyle. David Warner souligne l’importance d’être honnête concernant ses liens et ses projets aux USA.

Si la demande de visa pour les USA est approuvée, le demandeur recevra un document expliquant comment retirer son passeport, dans un délai maximum de deux semaines. Dans le cas contraire, notamment le refus de la demande, le candidat recevra directement son passeport.

À LIRE AUSSI : Marché noir des rendez-vous visa Schengen en Algérie : le gouvernement réagit