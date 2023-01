Demande de visa : du nouveau à l’Ambassade Suisse en Algérie

Avec ce début d’année, beaucoup de changement sont effectués que ce soit dans l’administratif, ou pour les procédures en tant que telle. L’ambassade de Suisse en Algérie a elle aussi annoncé aux Algériens une nouvelle qui risque de changer beaucoup de choses lors de la procédure de demande visa pour la Suisse.

C’est dans une publication partagée sur sa page Facebook le 11 janvier 2023, de l’ambassade annonce que les citoyens algériens ne déposeront plus leurs demandes pour un visa Schengen vers la Suisse à l’ambassade mais plutôt au niveau du service VFS Global. La nouvelle est accompagnée d’une photo scellant la collaboration entre VFS Global et la Suisse, avec l’inauguration officielle du guichet suisse.

Sous cette même publication, nous pouvons lire : « Le dépôt des demandes de visa Schengen pour court séjour en Suisse est sous-traité à VFS Global Algérie depuis le 1er janvier de cette année ». Il faut donc savoir, que cette décision est déjà appliquée.

Nombre de prisonniers en Suisse : quelle place pour les Algériens ?

Le système carcéral Suisse, accueille plusieurs étrangers chaque année, pour des délits plus ou moins graves. . Il faut savoir que l’office fédéral de la statistique partage sur son site internet officiel les données relatives selon Effectif de détenus et taux de personnes incarcérées selon la nationalité, le sexe et le statut de séjour.

Des lors, grâce à ces mêmes données nous savons que les Algériens sont dans le haut de liste du classement des étrangers détenus en Suisse. Il faut donc compter 287 incarcérations pour 3897 résidents algériens dans le pays en 2021. De ce fait, le taux de personnes incarcérées en prévalence par année et par 1000 habitants de la Suisse cette année-ci est de 3,18% en ce qui concerne les Algériens, ce qui place le pays en 2eme position juste après le Nigéria avec 4,98%.