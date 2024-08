Demande de visa d’études pour la Pologne : ce document devient obligatoire

L’ambassade de la Pologne à Alger revient dans nouveau communiqué, pour faire part d’une nouveauté intervenant dans le cadre des demandes de visa d’études pour la Pologne. Les étudiants qui s’apprêtent à voyager dans le pays, doivent tenir compte de cette nouvelle mesure.

La Pologne est devenue une destination de plus en plus fréquentée par les étudiants internationaux, dont les Algériens, pour divers motifs. Ce pays attire cette catégorie de voyageurs, notamment, par ses frais de scolarité compétitifs et son coût de la vie raisonnable.

Visa Étudiant : l’ambassade de la Pologne à Alger fait une annonce importante

Dans un nouveau communiqué, mis en ligne dans la soirée du 21 août 2024, l’ambassade de la Pologne à Alger a fait part de l’application d’une nouvelle mesure en ce qui concerne les demandes de visa pour étudier dans ce pays de l’espace Schengen.

En effet, la représentation diplomatique informe les demandeurs que, désormais, ils sont tenus de présenter, en plus du diplôme algérien du Baccalauréat et des relevés de notes, une décision de l’académie polonaise compétente portant sur la reconnaissance de ce diplôme algérien (équivalence).

Cette mesure fait suite à la décision du consulat de la Pologne, adoptée en date du 11 août 2024, qui exige ce document pour les demandeurs de visas d’études. En revanche, cette exigence ne s’applique pas aux demandeurs de visa inscrits en Master, en doctorat, en troisième cycle et dans le cadre des programmes internationaux (Erasmus).

Par ailleurs, l’ambassade informe que les conditions et les procédures de reconnaissance du diplôme algérien du baccalauréat sont disponibles sur le site du ministère de l’Éducation polonais (cliquer ici).

Visa Schengen : l’ambassade de la Pologne ajoute une nouvelle catégorie

Dans un précédent communiqué, la représentation diplomatique de la Pologne à Alger informe de l’ajout d’une nouvelle catégorie de visa Schengen. Désormais le visa Schengen pour affaires est disponible sur son système e-konsulat.

Cette nouvelle catégorie est dédiée pour les personnes se déplaçant en Pologne ou en Suède pour des raisons d’affaires. L’enregistrement sur la plateforme de rendez-vous e-Konsulat, s’ouvre chaque dimanche à 9 h, informe l’ambassade.

En revanche, les demandes de visa Schengen affaires dont le but de séjour est différent (tourisme, visite familiale …) seront rejetées automatiquement. L’ambassade vérifie régulièrement les enregistrements sur la plateforme e-Konsulat et annule les demandes dont le but réel du séjour est autre que les affaires.

