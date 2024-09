Demande de visa algérien pour un Français : documents, frais et procédure à suivre

Vous souhaitez voyager en Algérie ? Excellent choix, le pays regorge de paysages à couper le souffle et de richesses culturelles et historiques. Pour profiter de votre séjour pleinement, il est essentiel de comprendre les démarches à suivre pour obtenir son visa algérien.

Les ressortissants français désireux de se rendre en Algérie sont dans l’obligation d’obtenir un visa au préalable, quel que soit le motif de leur séjour. Ce document est délivré par les services consulaires du lieu de résidence du demandeur.

À LIRE AUSSI : Voyager en Algérie en 2024 : Qui peut entrer sans visa ?

Visa pour l’Algérie : quels sont les documents exigés pour un ressortissant français ?

Le visa algérien est réputé très difficile à décrocher. Cependant, avec les nouvelles facilitations adoptées par les autorités algériennes, de plus en plus de Français se rendent au pays pour diverses raisons. D’ailleurs, les services consulaires d’Algérie en France délivrent des visas à caractère familial, touristique, d’affaires, culturel, professionnel, d’études ou de transit.

Par ailleurs, pour obtenir ce document de voyage, le ressortissant français est appelé à déposer son dossier au niveau du consulat de son lieu de résidence, celui-ci doit inclure :

Le formulaire de demande de visa (cliquer ici pour le télécharger) dûment rempli en double exemplaire ;

de visa (cliquer ici pour le télécharger) dûment rempli en double exemplaire ; le passeport d’une validité minimum de six mois et de sa photocopie ;

d’une validité minimum de six mois et de sa photocopie ; Deux photos d’identité récentes et identiques ;

récentes et identiques ; une attestation d’assurance voyage – assistance rapatriement.

Voici les types de visa proposés pour se rendre en Algérie

De plus, dans le cas d’un ressortissant étranger résident en France, cette demande doit être appuyée par sa carte de séjour et sa copie. D’autres documents complémentaires sont exigés en fonction du type du visa demandé. Par exemple, concernant le visa à caractère familial, cette demande sera accompagnée d’un certificat d’hébergement établi par un membre de la famille algérienne du demandeur et légalisé par la Mairie du lieu d’hébergement de la personne invitante en Algérie.

Pour obtenir un visa touristique, le ressortissant français est appelé à compléter sa demande par un certificat d’hébergement légalisé par la Mairie du lieu d’hébergement en Algérie, une réservation d’hôtel ou encore d’une attestation d’une Agence de voyage qui précise la nature et le lieu du voyage.

Par ailleurs, les demandes de visa de travail doivent comprendre, en plus des documents précédents, une autorisation de travail délivrée par les autorités algériennes, un contrat ou un permis de travail.

Les services consulaires d’Algérie en France délivrent aussi des visas culturels. Cette demande doit être accompagnée par une invitation à un séminaire ou un événement à caractère culturel et d’un justificatif de ressources pour la période de séjour.

Quant aux visas de transit, le demandeur doit fournir une justification de l’obtention du visa d’entrée du pays de destination, ainsi qu’un justificatif de ressources.

Frais et délais de délivrance

Les frais de visa pour l’Algérie varient en fonction de la durée du séjour et du motif du voyage. Pour un séjour égal ou inférieur à 90 jours, les demandeurs âgés de moins de 6 ans sont exemptés du paiement des frais. En revanche, les voyageurs âgés entre 6 et 12 ans sont appelés à régler la somme de 40 euros, tandis que les personnes de plus de 12 ans sont dans l’obligation de payer 80 euros lors du retrait de leurs visas.

En revanche, pour retirer un visa dont la durée de séjour est supérieure à 90 jours, le demandeur doit régler 100 euros. D’autres frais du dossier, notamment de 30 euros, seront exigés au demandeur.

Sur son site officiel, l’ambassade d’Algérie en France précise que le visa de voyage en Algérie est généralement délivré dans un délai allant jusqu’à 14 jours. Il est aussi important de rappeler que le visa algérien peut être prolongé sous certaines conditions. Pour ce faire, le demandeur doit s’adresser au Bureau des étrangers, avant l’expiration de son document.

À LIRE AUSSI : Visa touristique : ce pays des Caraïbes annonce un nouveau système électronique pour les Algériens