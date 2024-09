Demande de transfert des élèves : La procédure simplifiée

Le Ministère de l’Education Nationale a introduit une nouvelle procédure pour le transfert des élèves d’un établissement à un autre. A partir de l’année scolaire 2024-2025, les parents pourront désormais effectuer ces demandes en ligne. Cette nouveauté simplifiera certainement les démarches administratives.

Dans un communiqué rendu public, le Ministère de l’Education précise que les demandes de transfert peuvent être faites entre le 8 et le 21 septembre 2024. Ce délai permettra aux parents de s’organiser et de prendre une décision réfléchie. Ils doivent toutefois, respecter ces dates pour garantir une prise en compte effective de leur demande.

Demande de transfert des élèves en ligne : dates clés à retenir

Dorénavant, les parents souhaitant transférer leurs enfants n’ont plus besoin de se déplacer. Ils peuvent soumettre leurs demandes via une plateforme en ligne dédiée. Pour cela, il leur suffit de se connecter à l’espace conçu à cet effet dans le système informatique du secteur. Ce système est accessible via le lien fourni par le ministère (cliquez ici) . Cela permettra sans doute d’alléger les formalités et de gagner du temps.

Dans le même registre, le ministère prépare également un suivi pour les parents ayant soumis des demandes. Les résultats seront communiqués le 24 septembre 2024, a-t-il souligné. Cela se fera directement par le même espace en ligne et via l’administration d’origine des élèves. Ainsi, les parents ne seront pas laissés dans l’incertitude.

Il note aussi que les élèves concernésdoivent se présenter dans leur établissement d’origine dès le premier jour de la rentrée. Et ce, pour garantir une continuité dans leur scolarité durant l’examen de leur demande. Une fois les demandes traitées, ceux dont le transfert a été accepté iront dans leur nouvel établissement au plus tard, le 29 septembre 2024.

Il est par ailleurs important de noter que toute demande soumise en dehors de ce processus sera considérée comme nulle. Cela souligne l’importance de suivre les directives et d’utiliser le système mis e place par le ministère. Les parents sont de ce fait appelés à s’assurer de respecter cette nouvelle procédure.

La procédure simplifiée pour les parents

Cette nouvelle mesure ne peut être que bien accueillie, notamment pour les parents. La simplicité et la rapidité du processus leur évitera les déplacements, souvent longs et compliqués. Sans parler des contraintes d’ordre bureaucratique que cette procédure impliquait auparavant.

Pour rappel, la plateforme électronique pour les parents d’élèves offre plusieurs services. L’espace parents permet à ces derniers de consulter les résultats scolaires de leurs enfants, et de bénéficier des services à distances. Il existe également une application Android connectée à la plateforme. Depuis sa création, les procédures, autrefois fastidieuses, sont aujourd’hui plus simples et rapides.

La demande de transfert en ligne marque ainsi une nouvelle étape dans la numérisation des procédures dans le secteur. Le ministère a déjà annoncé, en juillet dernier, l’ouverture d’une plateforme numérique pour les demandes de transfert des enseignants et directeurs. Leurs demandes doivent également être introduites sur une plateforme numérique. Elle concerne les enseignants et les directeurs d’établissement qui souhaitent un transfert vers une autre wilaya.