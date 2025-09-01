Demande de bourse universitaire : la procédure passe au numérique à 100%, voici les détails

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé, ce lundi 1er septembre, l’ouverture officielle de la plateforme numérique dédiée aux demandes de bourses universitaires. Cette initiative s’adresse exclusivement aux nouveaux étudiants inscrits pour l’année universitaire 2025-2026 et marque une étape supplémentaire dans la digitalisation des services offerts aux étudiants.

À LIRE AUSSI : De 14 200 DA à 2 000 DA – Algérie Télécom lance une méga promo sur les modems fibre optique

Selon le communiqué du ministère, la plateforme sera accessible du 1ᵉʳ au 15 septembre 2025. Durant cette période, les nouveaux inscrits auront la possibilité de déposer leur dossier de demande de bourse entièrement en ligne, sans se déplacer auprès des services administratifs des universités. L’objectif affiché est de simplifier les démarches, réduire les délais de traitement et limiter les déplacements inutiles, notamment pour les étudiants venant de régions éloignées.

Ouverture de la plateforme de demande de bourse pour les nouveaux étudiants : une procédure 100 % en ligne

La procédure se veut simple et allégée. En effet, les candidats n’ont qu’un seul document à fournir pour compléter leur demande : le relevé des revenus des parents. Celui-ci devra être téléchargé directement sur la plateforme, via le lien communiqué par le ministère. Ce choix s’inscrit dans la volonté des autorités de réduire la bureaucratie et de rendre l’accès à l’aide financière plus équitable et plus rapide.

Le ministère rappelle que la bourse universitaire constitue un soutien essentiel pour de nombreux étudiants et leurs familles. Elle permet de couvrir une partie des frais liés aux études, au logement et à la vie quotidienne. Chaque année, des dizaines de milliers d’étudiants en bénéficient, contribuant ainsi à alléger la charge financière des parents et à encourager la poursuite des études supérieures.

À LIRE AUSSI : Algérie Ferries : les réservations ouvertes jusqu’en janvier 2026 pour la France et l’Espagne

Pour les nouveaux bacheliers, cette annonce représente donc une étape importante de leur parcours universitaire. Beaucoup d’entre eux comptent sur cette aide pour préparer leur rentrée dans de bonnes conditions. Les responsables du secteur insistent sur le respect des délais fixés, précisant qu’aucune demande ne sera acceptée après le 15 septembre.

La plateforme de bourse étudiante ouverte jusqu’au 15 septembre

Cette opération s’inscrit également dans le vaste programme de modernisation de l’administration publique. Depuis quelques années, le ministère de l’Enseignement supérieur multiplie les initiatives numériques : inscriptions en ligne, consultation des résultats, et désormais, dépôt électronique des dossiers de bourse. Une évolution qui répond aux attentes des étudiants, habitués aux outils numériques, et qui vise à rendre l’université algérienne plus moderne et plus efficace.

À LIRE AUSSI : Concessionnaires automobiles en Algérie : Le ministre rappelle les droits des clients

En conclusion, l’ouverture de cette plateforme marque un pas important vers une gestion plus transparente et plus rapide des aides étudiantes. Les nouveaux étudiants sont donc invités à préparer leurs dossiers sans attendre et à saisir cette opportunité, disponible uniquement en ligne, afin de garantir leur droit à la bourse pour l’année universitaire à venir.