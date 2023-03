Demande d’adhésion de l’Algérie aux BRICS : la Russie affiche son soutien

En novembre dernier, l’Algérie avait officiellement déposé une demande d’adhésion au groupe des BRICS. Après la Chine, c’est la Russie qui a exprimé son appui à cette demande qui intervient dans le cadre des efforts visant à élargir cette coalition regroupant cinq pays émergents.

En effet, la présidente du Conseil de la fédération de Russie Valentina Matvienko, qui est en visite à Alger, et qui s’est entretenue avec le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a annoncé hier, le jeudi 16 mars, le soutien de Moscou à la demande d’adhésion au groupe des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) présentée en novembre dernier par l’Algérie.

« L’Algérie souhaite rejoindre les BRICS et nous, en Russie, soutenons cette démarche », a-t-elle déclaré à l’issue d’une entrevue avec le président algérien Abdelmadjid Tebboune, à Alger.

Le diplomate chinois avait annoncé, début mai dernier, le début d’un processus d’élargissement du groupe des BRICS. Dans ce cadre, des dirigeants de plusieurs pays en développement, dont l’Arabie saoudite, l’Egypte, l’Indonésie, l’Argentine, le Nigeria, l’Algérie et la Thaïlande, avaient participé, le 23 mai, à une conférence virtuelle baptisée « BRICS Plus », et présentée par Pékin comme « une nouvelle phase du processus de l’élargissement des BRICS ».

Par ailleurs, après avoir remis à Tebboune une invitation officielle de Poutine, pour se rendre à Moscou, Valentina Matvienko a aussi précisé avoir exprimé au Président Tebboune ses « vifs remerciements pour la position pondérée de l’Algérie vis-à-vis des événements aux niveaux régional et international, et pour son attachement aux bonnes relations avec la Fédération de Russie », tout en soulignant « les belles opportunités d’élargissement de la coopération dans différents domaines tels que l’énergie, les transports, l’agriculture, les infrastructures, l’éducation, la culture et l’industrie pharmaceutique pour l’intérêt des deux pays ».

En outre, elle a affirmé que « la convergence des positions des deux pays à ce sujet constitue une base solide de coopération dans les fora internationaux, notamment au niveau de l’ONU ».

Révélant aussi que « les relations bilatérales jouent un rôle important dans la stabilité et l’équilibre du marché mondial de l’énergie », mettant en avant « la densité de la coopération entre les deux pays dans le cadre de l’OPEP + et du Forum des pays exportateurs de Gaz ».

La présidente du Conseil de la Fédération de Russie a affirmé en conclusion que sa rencontre avec le Président Tebboune avait suscité « le sentiment d’avoir dans le monde de grands responsables politiques pouvant contribuer à la construction d’un monde plus juste et plus démocratique ».