Delort évoque sa relation avec Belmadi et son avenir avec les verts

De passage aujourd’hui dans l’émission Rothen s’enflamme, Andy Delort, l’attaquant de l’OGC Nice s’est exprimé sur son avenir en sélection nationale et son conflit avec le sélectionneur Djamel Belmadi.

Depuis l’échec retentissant des verts durant la CAN précédente avec l’élimination prématurée, le besoin d’un retour d’Andy Delort au sein de l’équipe nationale est évoqué avec insistance. Néanmoins, il semble qu’Andy Delort n’est plus dans les plans, quand on connaît le tempérament de Djamel Belmadi. Ce soir le joueur niçois s’est exprimé lors de son passage dans l’émission Rothen s’enflamme, sur sa mise à l’écart de l’EN, ce qu’il a ressenti après les déclarations fracassantes de Belmadi, et son avenir avec les guerriers du désert.

En effet, l’avant-centre algérien a tenté de baisser les tensions entre lui et Belamdi en faisant un pas vers une réconciliation, affirmant qu’il voulait toujours jouer pour cette équipe nationale, malgré que les déclarations de Belmadi lui ont fait du mal.

Delort veut toujours jouer pour l’Algérie

À ce propos, Andy affirme qu’il n’a pas mis de croix sur l’équipe nationale et qu’il aspire constamment porter le maillot des fennecs dans les prochains événements, « Cela m’a fait énormément de mal sur le moment. Sur tout ce qui a été dit. J’ai à chaque fois respecté et respecterais toujours la sélection et les Algériens. C’était un moment compliqué. Je venais de partir de Montpellier, il y avait de la concurrence à Nice, maintenant on verra ce qui se passera. Je remercie tous les Algériens au quotidien qui me soutiennent. Non bien sûr, je n’ai pas fait une croix sur la sélection ! » a-t-il lancé.

Pour rappel, l’ancien avant-centre de Montpellier avait suscité la colère de Belmadi en lui manifestant l’envie de mettre sa carrière internationale entre parenthèses pendant une année afin de s’imposer dans son nouveau club l’OGC Nice. Une décision qui n’a pas été du goût de Djamel qui a littéralement sulfaté le nouveau sociétaire de l’OGC Nice, affirmant clairement qu’il ne convoquerait plus ce dernier tant qu’il sera sélectionneur.