Delort étincelant : Belmadi va-t-il le sortir de la Blacklist ?

Andy Delort envoie un autre signal fort au sélectionneur national Djamel Belmadi. Ayant terminé le championnat de la Ligue 1 Uber Eats parmi les meilleurs buteurs, l’attaquant franco-algérien affole les statistiques. Face à la méforme d’Islam Slimani et Baghdad Bounedjah, son retour devient désormais une nécessité en prévision des deux premières journées des éliminatoires de la CAN-2023, respectivement face à l’Ouganda et à la Tanzanie.

Andy Delort a claqué un triplé en sept minutes chrono lors de la rencontre d’avant-hier soir ayant opposé l’OGC Nice au stade de Reims, dans un match qui s’est soldé sur une victoire en faveur des Niçois (3-5). L’international Algérien offre la victoire à son équipe, synonyme d’une participation pour L’UEFA Conference League. Il aura battu quasiment seul Reims.

Ayant permis à l’OGC Nice d’achever la Ligue 1 Uber Eats sur une bonne note, Andy Delort termine le championnat cinquième meilleur buteur, avec 18 buts au compteur. Des statistiques impressionnantes pour un attaquant qui évolue dans un championnat d’un bon niveau, devançant même certaines stars, entre autres Neymar, Dimitri Payet ou encore Lionel Messi. Une nouvelle expérience qui a donné une autre envergure à l’attaquant en question.

Faut-il le sortir de la «Balcklist» ?

Comme tout le monde le sait, Djamel Belmadi a décidé d’écarter Andy Delort le mois de septembre passé, lorsque ce dernier avait préféré rester dans son nouveau club l’OGC Nice au lieu de rejoindre le stage de la sélection nationale pour des raisons purement sportives. Une affaire qui avait fait couler beaucoup d’encre et de salive.

Lors de sa dernière sortie médiatique sur l’émission de la radio RMC «Rothen s’enflamme», le sélectionneur national a déclaré à propos de Delort : «Il n’est plus sélectionnable. Peut-être dans un an, peut-être avec quelqu’un d’autre, je n’en sais rien. Les choses sont évidentes pour moi en tout cas ». Il avait même qualifié le joueur de «petite mariée», une façon par laquelle il voulait signifier que le divorce serait déjà consommé.

Mais face à la méforme d’Islam Slimani et Baghdad, qui manquent de temps de jeu, le retour d’Andy Delort devient désormais une nécessité. En effet, les statistiques de ce dernier plaident largement en sa faveur et la plupart des supporters algériens sont unanimes à dire qu’il est temps de le faire sortir de la «Blacklist» pour l’intérêt de la sélection nationale qui s’apprête à disputer d’importants matchs le mois de juin prochain, surtout quand on sait qu’hormis Delort, il n’y a aucun attaquant de pointe capable, faut-t-il le dire, à remplacer Slimani et Bounedjah, que ce soit en championnat national ou à l’étranger.

Jusqu’au moment où nous mettons sous presse, Djamel Belmadi n’a pas encore dévoilé la liste des joueurs retenus pour le prochain stage en prévision des deux premières journées des éliminatoires de la CAN-2023, respectivement face à l’Ouganda et à la Tanzanie. Certains noms ont filtré, certes, mais reste à savoir si le sélectionneur national prépare des surprises, en ce qui concerne notamment le retour d’Andy Delort.