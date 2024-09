Delort et Boudebouz, 2 autres apports pour le championnat algérien

Deux joueurs internationaux ont rejoint le championnat algérien. Il s’agit d’Andy Delort et Riyad Boudebouz, qui se sont engagés respectivement avec le MC Alger et la JS Kabylie.

En Algérie, ce fut un mercato estival pas comme les autres. En effet, les clubs ayant derrière eux de solides sociétés étatiques se sont permis à s’offrir des joueurs internationaux, tout en leur accordant des salaires faramineux.

Après Ilyes Chetti et Houssem Ghacha à l’USMA, Zakaria Draoui au MCA, Yanis Hamache au MCO ou encore Islam Slimani au CRB, deux autres joueurs internationaux ont rejoint le championnat national, et ce, dans les derniers instants du mercato. Il s’agit d’Andy Delort et Riyad Boudebouz.

Comme il fallait s’y attendre, Delort a officialisé sa venue au Mouloudia. Il a fallu que le club algérois obtienne un accord de l’ex-club du joueur, le Qatari Umm Salal, concernant l’indemnité de 2 millions d’euros, pour pouvoir signer l’attaquant international. Une fois l’accord trouvé, ce dernier est passé à l’action dans une heure tardive de la soirée d’hier, en signant un contrat de trois ans.

Boudebouz à la JSK après des négociations rudes

C’est aussi le cas pour Riyad Boudebouz. Ayant débarqué à Alger avant-hier, ce n’est que dans la soirée d’hier qu’il est parvenu à un accord avec la JS Kabylie, et ce, après des négociations rudes.

Selon des sources proches du club phare de la Kabylie, l’ex-attaquant des Verts aura droit à un salaire faramineux de 40.000 euros. Mieux, il bénéficiera de divers avantages, entre autres une villa et un véhicule à sa disposition.

Le mercato estival en Algérie s’achève donc sur un grand recrutement des clubs, dont les propriétaires sont de solides sociétés étatiques. On s’attend à ce que la venue des joueurs internationaux va faire élever un peu le niveau du championnat national, qui régresse d’une saison à l’autre.