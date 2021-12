Délocalisation de la CAN : la mise au point de la CAF

Les rumeurs quant au report ou l’annulation de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, prévue au Cameroun à partir de janvier 2022, ne cessent de se répandre, notamment que ledit pays semble ne pas achever à 100% les travaux liés à cet effet.

En effet, et à l’approche du grand tournoi continental, lesdites rumeurs sont fortement diffusées, et ce, malgré que le Cameroun a nié tout cela et a confirmé qu’il sera prêt à accueillir cette compétition dans les délais.

La CAF nie toutes les rumeurs

Ce mardi 6 décembre, la Confédération africaine de football a, quant à elle, répondu aux rumeurs portant sur la délocalisation de la CAN à un pays hors du continent africain, qui est le Qatar.

« Les responsables de la CAF n’ont pas discuté de ce genre d’allégation », a déclaré le chargé de communication de la CAF. « Nous ne pouvons pas passer tout notre temps et chaque jour à répondre aux rumeurs », a-t-il ajouté.

« Ces derniers jours, la CAF a envoyé certains de ses responsables au Cameroun. Ils seront poursuivis du Secrétaire général Véron Mosengo-Omba, qui les rencontrera dans le cadre d’une mission officielle qui est prévue pour bientôt. Nous nous préparons pour la finale de la Coupe d’Afrique des Nations au Cameroun ».

Par ailleurs, il convient de préciser que depuis la toute première édition de la Coupe d’Afrique des Nations en 1957, la Confédération africaine de football n’a jamais programmé cette compétition continentale en dehors du continent africain.