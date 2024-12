Dellys : les gardes cotes algériens sauvent un marin étranger en détresse en mer

Le ministère de la Défense nationale algérien a annoncé aujourd’hui avoir mené avec succès une opération d’évacuation d’un marin russe en détresse. L’incident s’est produit à bord du navire « WHITE WANDERER », un cargo battant pavillon de Hong Kong, qui se trouvait en mer Méditerranée, à une dizaine de milles marins au nord-ouest du cap Djinet, près de la ville de Dellys, dans la wilaya de Boumerdès.

Évacuation d’un marin russe en péril en mer : une opération de sauvetage réussie menée par l’Algérie

L’opération a été lancée après qu’un appel de détresse a été émis par le navire. Le Centre régional de surveillance et de sauvetage en mer de la première région militaire, basé à Alger, a reçu l’alerte hier, lundi 16 décembre, à 10h35. L’appel signalait un marin en danger à bord du « WHITE WANDERER », un cargo en provenance de Bulgarie et en route vers le détroit de Gibraltar.

À LIRE AUSSI : Assurance automobile : Bientôt un certificat 100% numérique

Le ministère de la Défense a précisé dans un communiqué que la situation a nécessité une réponse rapide et coordonnée entre plusieurs instances nationales. En collaboration avec le Centre national des opérations de surveillance et de sauvetage en mer du Service national des garde-côtes de la Marine, une opération de sauvetage a été mise en place en urgence. Un hélicoptère de recherche et de sauvetage de la flotte 560 des hélicoptères de la première région militaire a été déployé pour atteindre rapidement la zone de l’incident et évacuer le marin en péril.

Une opération de sauvetage menée avec aisance

L’opération s’est déroulée sous un temps pressant et dans un contexte de mer agitée, mais les équipes de secours ont agi avec efficacité. L’hélicoptère, un appareil de la flotte de sauvetage 66-MS, a réussi à évacuer le marin en toute sécurité et à le transporter vers l’hôpital public de Zéralda, dans la banlieue d’Alger, pour recevoir des soins médicaux urgents.

À LIRE AUSSI : Le MERKURIY, un navire de guerre russe, jette l’ancre au port d’Alger

L’Algérie, grâce à son dispositif de surveillance maritime et de sauvetage, joue un rôle clé dans la sécurité des navigations dans ses eaux territoriales et au-delà. Le ministère de la Défense a également souligné l’importance de la coopération entre les différentes institutions nationales, notamment la Marine et les garde-côtes, qui travaillent de concert pour assurer la sécurité des marins en détresse dans cette région maritime stratégique.

L’évacuation d’aujourd’hui fait ainsi partie des nombreuses missions de sauvetage menées par les autorités algériennes, témoignant de leur engagement à protéger les vies humaines en mer.