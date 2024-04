Délégation du Shaanxi en Algérie : vers de nouveaux horizons de coopération bilatérale !

En visite en Algérie à la tête d’une importante délégation, le Secrétaire du comité politique et juridique du comité provincial du Shaanxi du Parti communiste chinois, Liu Qiang, a animé une conférence de presse à l’Ambassade de Chine à Alger, sous le thème : « Le début de la route de la soie – La grande beauté du Shaanxi ».

Dans son discours inaugural, Liu Qiang a exprimé sa joie de visiter l’Algérie, notamment sa capitale qui jouit d’une longue histoire et d’une culture splendide. « Tout d’abord, au nom du gouvernement populaire de la province du Shaanxi, je voudrais souhaiter une chaleureuse bienvenue à tous les invités et les amis ! Je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui ont toujours eu à cœur de soutenir les échanges et la coopération entre le Shaanxi et l’Algérie ! », a-t-il affirmé.

Il a également mis en lumière le partenariat stratégique global entre l’Algérie et la Chine, soulignant les accords conclus entre le Président Abdelmadjid Tebboune et son homologue chinois, le Président Xi Jinping, pour approfondir la coopération dans divers secteurs, tels que la construction automobile, l’aérospatiale, l’agriculture, la culture et le tourisme, dans le cadre de l’initiative « la Ceinture et la Route ».

« À l’occasion du 10ᵉ anniversaire de l’établissement du partenariat stratégique Chine-Algérie cette année, nous sommes ici pour organiser une conférence de presse sur « Le début de la Route de la soie – La grande beauté du Shaanxi », afin de mettre en œuvre le consensus important atteint par les Chefs d’États des deux pays, de renforcer davantage les échanges amicaux et la coopération pratique avec l’Algérie au niveau local, et d’aider les relations et la coopération sino-algérienne à continuer d’atteindre de nouveaux résultats », a-t-il ajouté.

Le Shaanxi, joyau agricole et carrefour stratégique de la Chine !

Sous les projecteurs de la conférence à l’Ambassade de Chine en Algérie, le Secrétaire du comité politique et juridique du comité provincial du Shaanxi du Parti communiste chinois a présenté un tableau vivant de la région du Shaanxi, située au cœur de la carte géographique chinoise.

Avec une superficie impressionnante de 205 600 kilomètres carrés, le Shaanxi s’étend sur deux grands bassins fluviaux, le fleuve Yangtze et le fleuve Jaune, et englobe trois zones climatiques distinctes : la zone mésothermique, la zone tempérée chaude et la zone subtropicale. Cette diversité géographique en fait un carrefour vital du réseau de transport chinois, avec des routes, des chemins de fer et des voies aériennes convergentes à Xi’an, la capitale de la province.

Grâce à son aéroport international Xi’an Xianyang, le Shaanxi bénéficie d’une connectivité exceptionnelle, permettant un accès rapide à 70 % du territoire chinois en seulement deux heures de vol.

En plus de ses avantages géographiques, le Shaanxi brille également par sa richesse en ressources agricoles et sa technologie agricole avancée. En effet, la province est réputée pour ses méthodes de pointe en matière de sélection génétique des cultures, de lutte contre les ravageurs et les maladies, ainsi que pour son expertise en restauration écologique et en utilisation efficace de l’eau dans les zones arides.

De plus, le Shaanxi a su développer une gamme de produits agricoles spécialisés de haute qualité, compétitifs sur le marché international. Parmi ceux-ci, les pommes, les kiwis et les chèvres laitières se distinguent particulièrement, attirant l’attention des marchés mondiaux grâce à leur excellence et leur durabilité.

En somme, le Shaanxi se positionne comme un joyau agricole et un carrefour stratégique incontournable en Chine, offrant une combinaison unique de ressources naturelles, de savoir-faire technologique et d’innovation agricole qui en font un partenaire de choix pour la coopération internationale.

Industrie, économie et innovation : le Shaanxi est en plein essor !

Par ailleurs, le Shaanxi se distingue par ses infrastructures de transport et de logistique de premier plan, facilitant les échanges et la connectivité entre l’ouest et l’est, ainsi que le nord et le sud de la Chine. En tant que point de départ des trains Chine-Union européenne, le Shaanxi joue un rôle clé dans le développement de la ceinture économique de la route de la soie, offrant une passerelle stratégique vers l’Eurasie.

La province est également bénie par une richesse exceptionnelle en ressources naturelles, notamment le charbon, le pétrole et le gaz naturel, conférant une valeur économique potentiellement immense à la région. Cette abondance de ressources énergétiques en fait une plaque tournante vitale pour le développement industriel et économique de la Chine.

Le Shaanxi se positionne également comme un foyer d’innovation, bénéficiant d’une force scientifique et éducative remarquable. Avec plus de 110 établissements d’enseignement supérieur, 72 académiciens et plus de 1500 institutions de recherche scientifique, la région offre un terreau fertile pour l’émergence de nouveaux talents et de nouvelles idées.

La province a aussi contribué au développement des compétences et des talents dans d’autres pays, formant plus de 700 experts au cours des cinq dernières années pour des pays tels que l’Algérie, l’Égypte et l’Angola.

Sur le plan industriel, le Shaanxi est une puissance majeure en Chine, avec des secteurs comme la fabrication d’équipements, l’énergie, l’industrie chimique, la haute technologie et la défense nationale. Des industries émergentes telles que les nouveaux matériaux, les véhicules à énergie nouvelle et les circuits intégrés se développent rapidement, diversifiant ainsi la structure industrielle de la région.

Vers de nouvelles opportunités d’investissements et d’ouverture commerciale

En outre, le Shaanxi se positionne comme un leader national en matière de réforme et d’ouverture, bénéficiant d’un haut degré d’ouverture et d’un environnement commercial exceptionnel. Avec des liens économiques et commerciaux établis avec plus de 220 pays et régions du monde et des relations d’amitié avec 110 villes internationales de 41 pays, la province est clairement un acteur majeur sur la scène mondiale.

Le couloir commercial terrestre et maritime Asie-Europe, avec ses deux pôles de ports aériens et terrestres et ses transports multimodaux, est un élément essentiel de la stratégie d’ouverture du Shaanxi. La province a également mis en place une série de plateformes d’ouverture, telles qu’une zone pilote de libre-échange, sept zones franches globales, sept zones nationales de haute technologie et cinq zones nationales de développement économique, plaçant ainsi le Shaanxi au sixième rang en Chine en termes de zones franches globales.

De plus, la région accueille des expositions de renom telles que l’Exposition internationale de la route de la soie, le Forum économique euro-asiatique, la Foire de hautes technologies agricoles de Yangling et la Conférence mondiale des entrepreneurs du Shaanxi, renforçant ainsi son influence internationale et ses fonctions de promotion des investissements et du commerce.

Un environnement commercial de premier plan au service de l’innovation et de la croissance

Le Shaanxi s’efforce activement de fournir des services aux entreprises tout au long de leur cycle de vie et aux projets avec précision tout au long du processus, favorisant ainsi un dynamisme du marché et une créativité sociale florissants. En témoigne le PIB de 3,38 billions de yuans qu’a atteint la province en 2023, enregistrant ainsi une croissance de 4,3 % par rapport à l’année précédente.

De plus, la région compte la création de 408 nouvelles entreprises à investissement étranger, marquant une augmentation impressionnante de 29,9 % par rapport à l’année précédente et atteignant ainsi leur plus haut niveau en 20 ans.

Ces indicateurs reflètent la détermination inébranlable de la Chine à élargir son ouverture à haut niveau, à partager les opportunités de développement avec le monde et à promouvoir la mondialisation économique dans une direction plus ouverte, inclusive et équilibrée.

En résumé, le Shaanxi continue de se distinguer comme un leader économique et commercial, offrant un environnement propice à l’innovation et à la croissance, et ouvrant la voie à des partenariats fructueux tant sur le plan national qu’international.

Algérie – Chine : Renforcement des liens et expansion des échanges économiques !

Dans un discours empreint de chaleur et d’amitié au siège de l’Ambassade de Chine à Alger, Liu Qiang, représentant du Shaanxi, a souligné l’importance des liens solides entre la Chine et l’Algérie, deux nations engagées dans une coopération mutuellement bénéfique.

En 2022, les importations et exportations entre le Shaanxi et l’Algérie ont atteint 56,7 millions de yuans, enregistrant une augmentation significative de 77,4 % par rapport à l’année précédente. Cette tendance positive s’est poursuivie en 2023, avec des échanges commerciaux totalisant 115 millions de yuans, soit une augmentation impressionnante de 103 % par rapport à l’année précédente. Ces chiffres témoignent de l’engagement des deux pays à renforcer leur partenariat économique.

Le Shaanxi s’engage à défendre le consensus important atteint par les Chefs d’État des deux pays et à améliorer la portée, la qualité et le niveau de la coopération en matière d’investissement et de commerce. L’objectif est de promouvoir conjointement l’amitié sino-algérienne et d’élever les relations économiques et commerciales à de nouveaux sommets.

Liu Qiang a chaleureusement invité les amis algériens des secteurs industriel et commercial à visiter plus souvent le Shaanxi, à découvrir ses opportunités et à rechercher activement des projets de coopération. « J’espère que tous les invités viendront à Shaanxi pour la visiter , découvrir et déguster les repas gastronomiques locaux », a-t-il encor espéré. D’ailleurs, il n’a pas manqué de noter que le thé offert lors de la conférence était le thé JINGWEIFU CHA, avec l’inscription « Je vous offre le Chang’an », rappelant l’ancienne capitale Xi’an et son message de durabilité et de bien-être.

Pour cloturer son discours, Liu Qiang a souhaité plein succès à cet l’événement et a adressé ses vœux à l’occasion du mois sacré de Ramadan à tous les amis algériens, souhaitant un avenir prospère pour l’Algérie.