Délégation chinoise du Xinjiang en Algérie : renforcement de la coopération bilatérale

En juillet dernier, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait entamé une visite d’État en République populaire de Chine, à l’invitation de son homologue chinois, le Président Xi Jinping. Cette visite s’inscrit dans le cadre de la consolidation des relations d’amitié enracinées entre les deux pays et vise à renforcer la coopération bilatérale dans différents domaines.

Pour discuter des opportunités de coopération qui s’offrent aux deux parties, une importante délégation chinoise de haut niveau composée de responsables de la Région autonome du Xinjiang, située à l’extrême Ouest de la République populaire de Chine, s’est rendue en Algérie la semaine passée.

Lors d’une conférence de presse animée lundi dernier au siège de l’Ambassade de Chine à Alger, Zhang Chunli, vice-secrétaire du gouvernement de la région autonome du Xinjiang, a rappelé la dimension historique des relations entre les deux pays. De plus, il a évoqué les opportunités de coopération bilatérale et a mis en exergue la croissance économique et technologique fulgurante du Xinjiang.

Visite de la délégation chinoise du Xinjiang à Alger : nouvel élan pour la coopération bilatérale

Après avoir présenté l’ensemble des membres de la délégation chinoise de haut niveau, composée de responsables de la Région autonome du Xinjiang, Zhao Pingsheng, chargé d’affaires de l’Ambassade de Chine en Algérie, a mis en lumière la profondeur, la solidité et la sincérité des relations d’amitié fraternelle entre l’Algérie et la Chine, rappelant que cette année coïncide avec la célébration du 65ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Dans ce même sillage, le diplomate chinois a également évoqué la récente visite du Président Tebboune en Chine, soulignant que la venue de cette délégation concrétise la volonté commune des deux pays de renforcer les échange et la coopération bilatérale dans divers domaines.

En outre, Zhao Pingsheng a offert une brève présentation de la région autonome du Xinjiang, qui s’étend sur une superficie de plus de 1,6 million de km² à l’extrême Ouest de la Chine et abrite diverses ethnies, dont les Ouïghours, les Hans et les Kazakhs. D’ailleurs, le chargé d’affaires de l’Ambassade de Chine en Algérie n’a pas manqué de souligner les efforts du gouvernement pour maintenir la cohésion sociale entre les différentes ethnies.

Cependant, il a aussi dénoncé une campagne de propagande diffamatoire visant à communiquer des informations calomnieuses concernant la situation des communautés musulmanes Ouïgours au Xinjiang.

À la découverte de la région du Xinjiang : quels sont ses atouts géographiques clés ?

Après une projection immersive mettant en lumière la diversité à couper le souffle des paysages naturels qui caractérisent la région autonome du Xinjiang, c’est avec un sourire chaleureux que Zhang Chunli, le vice-secrétaire du gouvernement de cette région et chef de la délégation, a pris la parole. Dans un discours empreint de cordialité et de respect mutuel, Zhang Chunli a exprimé sa satisfaction et sa joie de fouler le sol de l’Algérie, ainsi que le caractère significatif de cette visite.

En effet, le vice-secrétaire du gouvernement de la région autonome du Xinjiang est revenu sur la relation amicale historique entre l’Algérie et la Chine, affirmant que la Chine n’oubliera jamais le rôle primordial joué par l’Algérie en 1971 dans l’entrée de la Chine au Conseil de Sécurité des Nations Unies. Cette action diplomatique de l’Algérie a marqué un tournant significatif dans l’histoire des relations sino-algériennes et demeure un témoignage indélébile de l’amitié entre les deux pays.

Le chef de la délégation chinoise a entamé avec enthousiasme la présentation de la région autonome du Xinjiang, mettant en avant son statut stratégique pour la Chine. Il a souligné plusieurs facteurs qui font du Xinjiang une région d’une importance capitale.

Tout d’abord, il a mis en évidence l’ampleur de son territoire géographique, qui s’étend sur plus de 1,6 million de km² à l’extrême Ouest du pays. Cette superficie impressionnante en fait l’une des plus vastes régions chinoises, marquée par une histoire riche et millénaire qui remonte à l’antiquité, à plus de 60 ans avant notre ère.

Toujours sur le plan géographique, la région autonome du Xinjiang partage plus de 5 700 km de frontières avec huit pays différents. Cela en fait un carrefour géopolitique majeur, propice aux échanges culturels, commerciaux et diplomatiques.

Richesse patrimoniale : le Xinjiang, terre de diversités culturelles et religieuses

De plus, Zhang Chunli a également souligné la diversité culturelle exceptionnelle du Xinjiang, en mentionnant que cette région abrite pas moins de 56 ethnies distinctes. Parmi elles, 13 groupes ethniques jouissent d’une importance démographique significative, notamment les Ouïghours, qui représentent près de 57 % de la population du Xinjiang, soit plus de 14 millions de personnes.

Ainsi, il a mis en lumière un autre aspect essentiel du Xinjiang en mentionnant la coexistence harmonieuse de plusieurs religions dans la région, notamment l’Islam et l’Hindouisme. Soulignant que ces communautés vivent en totale cohésion, offrant un exemple de diversité religieuse et de tolérance.

Cette richesse culturelle et diversité est un véritable atout pour le Xinjiang, favorisant les échanges culturels et créant une mosaïque culturelle fascinante. Cela se reflète non seulement dans la variété culinaire, mais aussi dans la musique, les danses et les costumes traditionnels qui émanent de cette région dynamique.

À cet égard, Zhang Chunli a informé l’auditoire que plusieurs sites du Xinjiang ont été honorés en étant classés au patrimoine immatériel mondial de l’UNESCO. Parmi eux, le majestueux Tianshan, une chaîne de montagnes emblématique, ainsi que le Muqam ouïgour du Xinjiang, une forme de musique et de chant traditionnels d’une grande richesse culturelle. Ces classements attestent de la valeur inestimable de la culture et de la diversité du Xinjiang, qui rayonnent sur la scène mondiale.

La région du Xinjiang : joyau naturel de la Chine et moteur de croissance économique

Lors de son allocution, le vice-secrétaire du gouvernement de la région autonome du Xinjiang a offert un aperçu des paysages naturels d’une beauté époustouflante qui caractérisent le Xinjiang. Cette région bénéficie d’une incroyable richesse naturelle, offrant une mosaïque de montagnes majestueuses, de lacs scintillants, de déserts de sable doré et de vastes étendues de neige, ainsi que d’une infinité de champs de lavandes envoûtants. En effet, le Xinjiang peut se targuer de pas moins de 365 sites touristiques, chacun d’eux étant une invitation à l’émerveillement.

Ces atouts naturels confèrent au Xinjiang une diversité impressionnante de ressources minérales, naturelles et énergétiques. La région regorge de richesses qui la positionnent comme une pièce maîtresse dans l’économie chinoise et mondiale. Ses perspectives de croissance restent extrêmement favorables, et le Xinjiang se tourne résolument vers un avenir radieux. Cette perspective est étroitement liée à une croissance économique considérable, soutenue par le développement

Le Xinjiang en quelques chiffres !

Au cours de sa présentation, Zhang Chunli a également mis en lumière quelques chiffres clés qui témoignent de la croissance économique remarquable de la région du Xinjiang. Par exemple, au cours de la dernière décennie, le gouvernement a entrepris d’importants projets d’infrastructure, dont le raccordement de l’électricité à tous les villages de la région et le renforcement du réseau ferroviaire. Actuellement, le Xinjiang compte pas moins de 25 aéroports, et quatre autres sont en cours de réalisation, démontrant l’importance croissante de la région en matière de connectivité et de commerce.

En 2020, le Xinjiang a accueilli plus d’un million de touristes en provenance des quatre coins du globe. Cette statistique témoigne de l’attrait grandissant de la région en tant que destination touristique par excellence. À cet égard, le chef de la délégation chinoise a chaleureusement invité les Algériens à aller découvrir cette région d’une beauté exceptionnelle, en leur adressant un accueillant « Bienvenue » cordial.

En outre, Zhang Chunli a souligné l’engagement inébranlable du gouvernement envers l’amélioration du bien-être des citoyens sur de multiples fronts, notamment en matière de santé, d’éducation et d’emploi. Les efforts déployés dans ces domaines témoignent de la volonté du Xinjiang de créer un environnement propice à l’épanouissement de sa population.

Avec beaucoup de fierté, Zhang Chunli a annoncé que le Xinjiang avait réussi à éradiquer complètement la pauvreté, même dans les villages les plus reculés. Il a également mis en évidence l’augmentation des revenus des habitants en zones urbaines, notant qu’entre 2018 et 2022, le revenu moyen a connu une croissance notable, passant de 32 764 à 38 410 yuans.

Algérie – Chine : vers de nouvelles perspectives de coopération

Dans son discours, le responsable chinois a souligné l’engagement du Xinjiang envers l’éducation de sa population. En 2022, la région a pu compter sur plus de 12 000 établissements scolaires, qui offrent une période d’études gratuites de quinze (15) ans à la population, allant de l’école primaire au lycée.

Sur le front de la santé, le Xinjiang offre des examens médicaux gratuits à ses citoyens et œuvre à mettre en place un système d’assurance médicale solide. Zhang Chunli a également noté la croissance démographique constante de la région, illustrant ainsi sa vitalité et l’amélioration du cadre de vie.

Dans le domaine de la liberté religieuse, le Xinjiang travaille activement à protéger ce droit fondamental pour ses citoyens. D’ailleurs, la région alloue des budgets pour améliorer et moderniser les lieux de culte. Cela s’inscrit dans une perspective de respect de la diversité religieuse et culturelle. De plus, la région demeure résolue à assurer la sécurité de sa société contre les menaces du terrorisme et de l’extrémisme religieux.

Enfin, le responsable chinois a évoqué le renforcement des échanges et de la coopération internationale, soulignant la disponibilité du Xinjiang à collaborer avec l’Algérie dans divers domaines. Cette coopération bilatérale englobe la culture, la protection du patrimoine, ainsi que le secteur agricole, en particulier la culture du coton.

Ainsi, Zhang Chunli a lancé une invitation chaleureuse aux jeunes Algériens pour qu’ils viennent se former dans la région du Xinjiang, tout en se réjouissant de partager l’expérience chinoise avec l’Algérie. Cette ouverture à l’échange et à la collaboration renforce les liens entre les deux pays et promet un avenir brillant de partenariat.

