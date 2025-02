Délais, lignes prévues…Nouveaux détails sur le projet du monorail d’Alger

Annoncé depuis plusieurs années, les contours du projet du monorail d’Alger viennent d’être précisés. Les autorités, après de nombreuses études et consultations, semblent prêtes à relancer concrètement cette initiative. Si les promesses se concrétisent, Alger pourrait enfin voir émerger dans les airs une alternative efficace pour mettre fin à congestion routière.

Avec un tracé prévu sur 67 km, structuré autour de deux lignes principales, ce projet promet de désengorger les axes les plus fréquentés tout en offrant une alternative rapide et moderne aux usagers. Porté par des études en cours et soutenu par des acteurs internationaux de renom, comme le géant chinois China Railway Construction Corporation (CRCC), le monorail d’Alger s’apprête à devenir une réalité dans les prochaines années. Mais quand sera-t-il opérationnel ? Quels sont les défis à relever pour concrétiser ce projet pharaonique ?

Monorail d’Alger : un tracé stratégique pour une ville asphyxiée

Rachid Ouazzane, PDG du groupe Transports terrestres de voyageurs (Transtev), a dévoilé les grandes lignes de ce projet ambitieux. Le monorail d’Alger s’étendra sur 67 km, structuré autour de deux lignes principales :

Première ligne : Palais des expositions (Safex) Pins Maritimes – Sidi Abdallah ;

: Palais des expositions (Safex) Pins Maritimes – Sidi Abdallah ; Deuxième ligne : Oued Smar – Bir Touta ;

Ces deux axes se croiseront au niveau de la gare multimodale de Bir Mourad Raïs, actuellement en construction. Ce point d’interconnexion clé vise à faciliter les correspondances avec d’autres moyens de transport comme le métro et le tramway.

Selon Ouazzane, le monorail présente plusieurs avantages. En effet, sa construction rapide, estimée à trois ans, et son infrastructure aérienne qui limite l’emprise au sol. Des atouts qui promettent une solution efficace et adaptée aux contraintes urbaines d’Alger.

Un projet porté par le géant China Railway Construction Corporation (CRCC)

Lors du Salon international des travaux publics (SITP 2024), la société chinoise China Railway Construction Corporation (CRCC) a présenté un projet de monorail pour la capitale algérienne. Installée en Algérie depuis 17 ans, cette entreprise spécialisée dans les infrastructures de transport a déjà réalisé des projets similaires en Chine et dans d’autres pays.

Un responsable de CRCC a expliqué que le monorail va considérablement améliorer le trafic en créant une nouvelle voie aérienne, sans mobiliser de larges portions de terrain. « Nous avons constaté un besoin réel de soulagement du trafic à Alger », a-t-il déclaré, mettant en avant l’expérience de son entreprise dans ce domaine.

Métro aérien à Alger : un projet encore en phase d’étude

Bien que l’idée prenne de l’ampleur, le projet n’est pas encore officiellement acté. En avril 2023, lors d’une visite à Alger, le ministre de l’Intérieur Brahim Merad avait évoqué une autre version du monorail reliant la Safex à Zéralda. En passant par des quartiers stratégiques comme Saïd Hamdine et Ben Aknoun. Toutefois, il avait précisé qu’il ne s’agissait alors que d’une idée nécessitant une étude approfondie.

La faisabilité et le financement de ce projet restent encore à préciser. Cependant, l’intérêt des autorités et des investisseurs internationaux permettra d’accélérer sa concrétisation. Face à un réseau routier saturé et un besoin pressant de solutions alternatives, le monorail transformera sans doute le visage des transports à Alger.

