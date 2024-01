Délais de livraison des véhicules : Chery Algérie rassure ses clients

Chery Algérie a publié un communiqué visant à rassurer ses clients et le public sur son engagement envers la livraison en temps opportun des véhicules. La société confirme que les délais convenus commencent à partir de la date du dépôt du premier versement (10 %) effectué par le client dans le compte de la société, conformément aux conditions stipulées dans le cahier des charges.

Malgré des circonstances imprévues, telles que des conditions géopolitiques et des raisons majeures, ayant entraîné des retards pour certaines expéditions, Chery Algérie reste déterminée à livrer les voitures à leurs propriétaires dans les délais convenus, soit 45 jours en cas de circonstances exceptionnelles.

Chery Algérie informe continuellement ses clients et le public des derniers développements dans le processus de livraison des véhicules. Actuellement, la société procède à la remise des commandes quotidiennement à travers ses concessionnaires à travers le pays, avec un effort soutenu de son équipe dévouée.

La société assure qu’elle a actuellement d’importantes quantités de voitures dans les ports, en plus de 10 000 voitures déjà expédiées sur des navires à destination de l’Algérie. En soulignant son engagement envers la qualité, la transparence et la satisfaction des clients, Chery Algérie ne tolère aucune déformation ou atteinte à sa crédibilité basée sur des informations incorrectes.

Délais de livraison : l’APOCE contacte les responsables

En réponse aux préoccupations de certains clients de Chery Algérie concernant les délais de livraison des voitures, l’Association de Protection et d’Orientation du Consommateur et son Environnement (APOCE) a contacté les responsables de la société.

Les responsables de Chery Algérie ont confirmé leur engagement envers toutes leurs promesses, y compris les dates de livraison. Les documents contractuels, avec des extensions pour des circonstances exceptionnelles pouvant aller jusqu’à 45 jours, sont remis à tous les clients, selon les responsables de la société.

Malgré des circonstances imprévues et des facteurs indépendants de leur volonté, causant des retards dans les expéditions, les responsables de Chery Algérie assurent à leurs clients qu’ils font tout leur possible pour livrer les voitures dans les délais les plus courts possibles.