Déjà 9 séismes en 2025 : nouvelle secousse enregistrée en Algérie ce 19 mars

Une secousse tellurique (réplique) de magnitude 3.2 enregistrée à Médéa, un signe d’activité sismique persistante au nord du pays.

L’Algérie a de nouveau tremblé. Le Centre de Recherche en Astronomie, Astrophysique et Géophysique (CRAAG) a signalé une secousse sismique aujourd’hui, le 19 mars 2025 à 15h23. D’une magnitude de 3.2 sur l’échelle de Richter, elle a été localisée à 8 km au nord-ouest de Mihoub, dans la wilaya de Médéa.

Ce nouvel épisode intervient après une série de secousses récentes ayant touché la région, ravivant les inquiétudes sur l’activité tectonique dans le pays.

Une secousse de magnitude 3.2 enregistrée à Médéa ce 19 mars 2025

La secousse d’aujourd’hui n’est pas un événement isolé. Le tableau des séismes recensés depuis le début de l’année 2025 montre une activité marquée.

En effet, en l’espace de quelques semaines, neuf secousses telluriques ont été enregistrées, soit, une moyenne de trois tremblements par mois. Témoignant d’une dynamique tectonique significative. Cette fréquence accrue soulève des interrogations sur l’évolution de l’activité sismique dans la région.

Toutefois, il est important de noter que certaines de ces secousses sont de faible magnitude, ce qui est un phénomène naturel et habituel dans les zones sismiques actives.

Alors que le mois de mars n’est pas encore terminé, il a déjà été marqué par plusieurs secousses. Trois ont été recensées entre le 1 er mars et aujourd’hui, le 19 mars :

3 mars 2025 : un séisme de 3.1 ressentis à 25 km s ud-est de Bitam (Batna).

: un séisme de ud-est de Bitam (Batna). 16 mars 2025 : une secousse de 3.0 enregistrée à 1 km sud-ouest de Chlef.

: une secousse de 3.0 enregistrée à 1 km sud-ouest de Chlef. 18 mars 2025 : un tremblement de terre de magnitude 5.1 a frappé la même zone, 9 km au nord-ouest de Mihoub. Ressenti à Alger et ses environs.

Ces données illustrent une activité sismique régulière, avec une concentration notable de secousses autour de Mihoub, en particulier depuis février.

L’Algérie, une région en proie à une activité sismique accrue

Bien que la secousse du 19 mars soit d’une magnitude modérée. Elle constitue une réplique du séisme plus puissant, enregistré hier, le 18 mars (5.1). En effet, ce type de réplique est habituel après un tremblement de terre d’importance, les plaques tectoniques cherchant à retrouver un équilibre. Ainsi, si aucun dégât majeur ni victime n’a été signalé, cette série de secousses rappelle l’importance de la vigilance.

De plus, il est à noter que l’Algérie est située dans une zone sismique active en raison de la convergence entre la plaque africaine et la plaque eurasienne. En outre, historiquement, plusieurs tremblements de terre d’importance ont marqué le pays, comme celui de Boumerdès en 2003 (6.8), causant de lourdes pertes humaines et matérielles.

Enfin, les experts s’accordent à dire que la prévention et l’amélioration des normes parasismiques restent les meilleures solutions pour réduire l’impact de ces phénomènes naturels.