Déguisés en convoyeurs, ils dérobent 14 mds dans une banque : Détails d’un hold-up hollywoodien à Guelma

C’est un scénario que l’on croyait réservé aux studios de Hollywood, et pourtant, il s’est joué en plein cœur de Guelma. Mardi dernier, l’agence de la Gulf Bank Algérie (AGB) a été la cible d’un vol d’une audace rare. Des malfaiteurs, déguisés en transporteurs de fonds, sont repartis avec une somme colossale sans tirer un seul coup de feu.

Les faits se sont déroulés rue Abderrahmane Tabouche, une artère habituellement calme, où se situe l’agence AGB. Aux alentours de 9h30, un fourgon de transport de fonds stationne devant l’établissement. À son bord, quatre hommes portant les tenues réglementaires. Rien, absolument rien, ne laisse présager l’imposture qui est sur le point de se produire.

Le mode opératoire des faux convoyeurs : un scénario digne de Hollywood

Le mode opératoire témoigne d’une préparation minutieuse. Tandis que le chauffeur reste au volant et qu’un complice monte la garde à l’entrée, deux individus pénètrent dans la banque. Avec un sang-froid déconcertant, ils présentent un ordre de mission en bonne et due forme exigeant le retrait de 14,3 milliards de centimes.

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Mis en confiance par l’apparence officielle des convoyeurs et la régularité apparente des documents, le personnel de l’agence s’exécute. Les sacs de billets sont remis aux faux transporteurs qui regagnent leur véhicule et quittent les lieux en toute sérénité.

De la disparition du fourgon à l’alerte : le moment où tout a basculé

L’incroyable supercherie n’est découverte que plus tard dans la journée. C’est la direction régionale de l’AGB, basée à Constantine, qui donne l’alerte après avoir constaté la disparition inexpliquée de l’un de ses fourgons. En contactant la filiale de Guelma, le pot aux roses est découvert : le véhicule utilisé pour le vol était bien un fourgon officiel de la banque, subtilisé au préalable.

Aussitôt informés, les services de sécurité ont investi les lieux. Le visionnage des caméras de surveillance a permis d’analyser les mouvements des suspects. Selon des sources proches du dossier, les quatre individus auraient déjà été identifiés par les enquêteurs.

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Si l’enquête progresse rapidement, de nombreuses zones d’ombre subsistent. Comment les malfaiteurs ont-ils pu circuler avec un véhicule officiel ? Comment ont-ils obtenu des ordres de mission crédibles ? Les investigations en cours devront déterminer s’il existe des ramifications au sein même de l’institution.

À Guelma, l’affaire est sur toutes les lèvres. Entre stupéfaction et incrédulité, les habitants attendent désormais de savoir si les auteurs de ce « casse du siècle » local seront rattrapés par la justice.

Bien que l’information n’ait pas encore été officiellement confirmée, des bruits circulent selon lesquels les fuyards auraient déjà été rattrapés par les forces de l’ordre.