Déguisé en femme pour approcher des enfants : un suspect arrêté à Constantine

Une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux a déclenché une vive polémique ces dernières heures en Algérie. On y voit l’arrestation musclée d’un homme vêtu d’un niqab, présenté comme un suspect dangereux par des témoins de la scène.

Selon plusieurs sources locales, l’incident s’est déroulé à El Khroub, dans la wilaya de Constantine, et met en lumière un fait inquiétant : un individu déguisé en femme aurait tenté d’approcher des enfants dans des quartiers résidentiels calmes.

D’après les premiers éléments relayés par certains citoyens et pages d’information locales, l’homme circulait entre différentes communes et wilayas, déguisé en femme, dans le but supposé de se rapprocher d’enfants mineurs.

Il aurait été aperçu aux abords d’établissements scolaires ainsi que dans des quartiers résidentiels peu fréquentés, éveillant la méfiance de certains riverains.

Alertées par les habitants, les forces de sécurité sont rapidement intervenues, procédant à son arrestation. L’homme aurait été retrouvé en possession de matériel suspect, notamment du ruban adhésif pour bâillonner, ainsi qu’une bombe lacrymogène, selon les témoignages non confirmés par la police.

Une affaire sous enquête, pas encore de déclaration officielle

Bien que la vidéo de l’arrestation ait circulé en masse, les autorités n’ont pas encore publié de communiqué officiel confirmant les faits, ni précisé l’état d’avancement de l’enquête.

Cette prudence laisse entendre que les investigations sont toujours en cours, notamment pour vérifier si le suspect agissait seul ou en lien avec un réseau criminel.

En attendant plus de clarté, les autorités locales et certains médias appellent à la vigilance, en particulier à l’égard des enfants.

Des messages de prudence ont été relayés, invitant les parents à redoubler d’attention à la sortie des écoles et à signaler tout comportement suspect dans leur environnement.

Dans les commentaires en ligne, de nombreux internautes ont salué l’efficacité de la police, tout en exprimant leur inquiétude face à la méthode utilisée par le suspect. Certains évoquent un réveil citoyen salutaire, puisque c’est grâce à la vigilance des habitants que le suspect a été repéré et arrêté.

Un rappel à la vigilance collective

Cet incident remet en avant l’importance de la coopération entre citoyens et institutions sécuritaires. La sécurité des enfants étant une priorité nationale, il est essentiel que chacun reste mobilisé, sans pour autant céder à la panique ou à la désinformation.

En attendant une déclaration officielle des autorités, l’appel au calme et à la responsabilité reste de mise.