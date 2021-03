Dégradation du pouvoir d’achat : Le Pr Mebtoul livre son analyse

Alors que le sujet de l’inflation continue de faire l’objet de plusieurs inquiétudes, le Pr Abderrahmane Mebtoul a fait le point sur ses principales raisons.

Selon l’expert en économie, l’inflation en Algérie est essentiellement due à la faiblesse de la production et de la productivité au niveau interne. Autrement dit, plus de 1 000 milliards de dollars de recettes en devises ont été enregistrés entre 2000 et 2019, ainsi qu’une importation de biens et services estimée à 935 milliards de dollars.

Le professeur évoque par la suite la baisse drastique de la monnaie nationale comme seconde raison pouvant justifier l’inflation. « On peut établir un coefficient de corrélation entre la cotation du dinar, le niveau des réserves de change provenant des hydrocarbures et l’évolution des recettes des hydrocarbures pour un taux d’environ 70%, 30% étant dues aux phénomènes spéculatifs et aux sections hors hydrocarbures bien que limitées », a déclaré M. Mebtoul.

Abderrahmane Mebtoul a indiqué que « sans une explication sereine et le retour à la confiance, l’effet d’anticipation, d’une dévaluation rampante du dinar, via la baisse de la rente des hydrocarbures , risque d’avoir un effet désastreux sur toutes les sphères économiques et sociales, posant un problème sécuritaire et aura des incidences sur le taux d’intérêt des banques qui devraient le relever au moins de deux à trois points par rapport aux taux d’inflation réel, si elles veulent éviter la faillite ».

L’Algérie classée 109ème sur 149 pays sur la qualité de vie

Selon le classement ” World Happiness Report ”, L’Algérie figure à la 109ème place dans le monde et à la 13ème place en Afrique distancée notamment par le Niger qui occupe la 96ème place et qui, rappelons-le, est l’un des pays les plus pauvres dans le monde.

Les pays présents derrière l’Algérie au classement africain sont le Nigeria, classé à la 116ème place, la Tunisie, à la 122ème place tandis que l’Egypte se trouve à la 132ème place.