Deglet nour: quand le Maroc exporte la datte algérienne sous sa marque

A l’approche du mois de ramadan, la consommation des dattes augmente chez tous les musulmans. De ce fait, plusieurs pays font appel à l’importation des dattes algériennes appréciées pour leur qualité.

Cependant, après les reproches grotesques sans fondement lancés par le voisin marocain ciblant la qualité de ces dattes, cette même source cherche au contraire cette fois-ci à les approprier. En effet, une vidéo tournée par un internaute algérien est venue bouleverser le plan paradoxal de ce Makhzen, où on voit une boîte de dattes algériennes, avec l’emblème national sur le côté, portant l’étiquette « El Mouhadjir », accompagnée du drapeau marocain !

Il faut savoir que le Maroc assure une production locale de dattes d’environ 160 000 tonnes chaque année. Cependant, à l’approche du mois du Ramadan, au moment où la demande est croissante, le pays importe 70 000 tonnes de dattes supplémentaires dont les dattes algériennes. Ce qui lui permet de garantir à la fois un approvisionnement et une stabilité des prix.

Le pays ne pouvant être autosuffisant, le fait de réduire la consommation de dattes algériennes ou de bannir leur importation peut entraîner des difficultés d’approvisionnement pour le marché marocains. Voilà une raison qui a poussé ces importateurs à les approprier tout en prenant compte du boycott lancé par les internautes marocains.

Les dattes algériennes face aux reproches marocaines

En guise de rappel, des internautes marocains ont lancé, voici quelques jours, une campagne visant à boycotter les dattes algériennes, relancée par la presse marocaine du pays, pour dénoncer un risque de santé engendré par des produits frelatés, cancérigènes voire même radioactifs.

Tout a commencé lorsqu’un compte anonyme fait état des essais nucléaires menés par la France en Algérie au cours des années 1970. « Ces expériences ont pollué le sable et les oasis. Malheureusement, jusqu’à aujourd’hui, l’Algérie vend des dattes de cette région et les exporte vers la plupart des pays arabes », indique le tweet, accompagné de montages photographiques dont les données ont été effacées, sans apporter la moindre preuve.

« Les exportations algériennes de dattes ont atteint le Maroc via la France. Le premier lot est arrivé et distribué dans certaines villes. C’est pourquoi je renouvelle ma solidarité avec les agriculteurs d’El Arja, dans l’oasis de Figuig, et je déclare mon boycott des dattes algériennes de manière permanente » lit-on sur le tweet à l’origine du boycott.

Par ailleurs, sur plusieurs autres tweets et vidéos circulant également sur le réseau social, certains internautes prétendent même que ces dattes algériennes seraient de qualité médiocre. Quelques-uns vont même plus loin en affirmant que ces dernières sont frelatées et artificiellement colorées dans le but de tromper les consommateurs.

Pour répondre à ces accusations, dans un communiqué de presse publié sur sa page Facebook, l’Organisation algérienne pour la protection et l’orientation du consommateur et de son environnement (APOCE) a affirmé que la qualité des dattes algériennes était assurée par l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Par conséquent, sur le plan international, le nom de la variété « Deglet Nour » est totalement protégé.