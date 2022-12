Deglet Nour : quand la datte algérienne conquiert l’Amérique

Les produits algériens, sont connus et reconnus à travers le monde, notamment ceux issus de l’agriculture. C’est le cas pour la célèbre « Deglet Nour » qui a déjà fait ses preuves auparavant.

Cette fois-ci c’est à l’autre côté du globe que les dattes algériennes s’imposent. En effet, cette variété de dattes connait un franc succès sur le continent américain plus précisément aux USA et au Canada où la demande ne cesse d’augmenter.

Selon le média arabophone Echorouk qui rapporte les données publiées par le site spécialisé dans les produits agricole « Fresh Plaza », la demande a augmenté de 600 tonnes en comparaison à la même période l’an passé. Il faut donc en conclure que le nord de l’Amérique est très friand de ce produit algérien.

Hausse de la demande des dattes algériennes : d’où vient cette hausse ?

Au-delà de la renommée de cette variété de dattes algériennes qui ne laisse pas de doutes quant à sa qualité, le site « Fresh Plaza » a communiqué les principales raison de son succès sur le marché nord-américain.

Il a donc été précisé que la Deglet Nour répond aux normes de qualités les plus élevées. Il faut savoir que cette variété est « certifiée biologique », et qu’elle dispose d’un « certificat normes alimentaires internationales IFS Food » et d’un « certificat de sécurité alimentaire BRC ».

Pour rappel, les dattes algériennes « Deglet Nour », sont protégées par l’OMC depuis quelques mois.

C’est en mars 2022 que l’Organisation algérienne de protection et d’orientation du consommateur et son environnement (APOCE) a révélé que les dattes « Deglet Nour » sont sous indication géographique protégée à l’échelle régionale mais aussi internationale.

En effet, cette décision avait été après cinq ans d’attente. L’Algerie attendait que ce produit soit protégé en « liant son origine à une zone géographique précise », soit l’Algérie.