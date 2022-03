Deglet Nour : les dattes algériennes désormais protégées par l’OMC

Les dattes algériennes sont connues pour leur qualité, et leur goût, et une des catégories se démarque « Deglet Nour », à présent protégée par l’OMC.

C’est dans un communiqué publié sur le compte facebook, l’Organisation algérienne de protection et d’orientation du consommateur et son environnement (APOCE) a révélé que cette nouvelle affirmant donc que les dattes « deglet nour » sont à présent sous indication géographique protégée à l’échelle régionale mais aussi internationale.

Ce produit subsaharien a inondé le marché international et a été désigné comme assez vertueux. Reconnaissant cela, l’organisation mondiale du commerce a pris l’initiative de protéger ce produit algérien.

Cette décision a été prise après cinq ans d’attente, dans le but de protéger ce produit algérien en liant son origine à une zone géographique précise, notamment l’Algérie dans ce cas là.

Les dattes algériennes exportées vers de nombreux pays

Les dattes algériennes sont connues à travers le monde et l’Algérie exporte ce produit d’exception afin de faire découvrir cette richesse à l’international.

A la fin de l’année 2021 , une opération d’exportation d’envergure avait été révélée par la direction locale des services agricoles (DSA). Soit l’acheminement de 260 tonnes de dattes “Deglet-Nour” ont été envoyées depuis le port d’Alger.

Les responsables avaient prévu de maintenir ces exportations jusqu’au premier trimestre de l’année 2022 au moins,qui est considéré comme une motivation pour le secteur agricole, qui pourrait être source d’intérêt pour les investisseurs

Dans le même contexte, le DSA d’El-Oued en Algérie avait relevé le contenu du programme du début d’année 2022. En effet, il a parlé de l’exportation de divers produits agricoles, plus précisément de fruits et légumes, dont l’ail, l’oignon, le melon et les pastèques.. etc