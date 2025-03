Deglet Nour en vedette : les dattes algériennes dans le TOP 3 des meilleures variétés au monde

L’Algérie s’impose comme l’un des piliers du marché mondial des dattes. Selon le dernier rapport de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le pays a produit 1,32 million de tonnes de dattes en 2023, le plaçant au troisième rang mondial derrière l’Égypte et l’Arabie saoudite. Une performance qui témoigne du rôle central du pays dans cette filière stratégique.

En tête du classement, l’Égypte a récolté 1,87 million de tonnes de dattes. Tandis que l’Arabie saoudite s’est hissée à la deuxième place avec une production de 1,64 million de tonnes. Le marché mondial reste fortement dominé par la région du Moyen-Orient et l’Afrique du Nord. Qui ont cumulé une production totale de 9,82 millions de tonnes cette même année.

Deglet Nour : l’excellence algérienne reconnue à l’international

Si l’Algérie se positionne parmi les plus grands producteurs, elle brille aussi par la qualité de ses dattes. La célèbre Deglet Nour, véritable fierté nationale, a été consacrée par le site spécialisé « TasteAtlas » comme la meilleure variété de dattes au monde.

Ce classement souligne les qualités gustatives incomparables de cette datte translucide, à la saveur raffinée mêlant des notes de caramel et de noix.

Cette reconnaissance internationale n’est pas une surprise pour les connaisseurs. La Deglet Nour algérienne, cultivée principalement dans les palmeraies du sud du pays, notamment à Biskra et Ouargla, est réputée pour sa texture fondante et son goût équilibré, en faisant une référence mondiale.

Thouri, la « datte du pain » : une autre variété de dattes algériennes à l’honneur

Au-delà de la Déglet Nour, une autre variété algérienne s’est distinguée dans ce classement mondial. La datte Thouri, aussi appelée « datte du pain » pour sa capacité à remplacer le pain dans le petit-déjeuner traditionnel, a décroché la cinquième place.

Contrairement à la Deglet Nour, cette variété se distingue par sa texture ferme et son goût subtil de noix avec une douceur modérée. Son atout majeur réside dans sa richesse nutritionnelle, haute teneur en fibres, minéraux et longue durée de conservation, en font un aliment de choix, aussi bien pour une consommation quotidienne que pour une exportation à grande échelle.

En somme, grâce à son impressionnante production et à la renommée mondiale de ses variétés, l’Algérie dispose d’un immense potentiel à exploiter sur le marché international des dattes. Avec des ressources abondantes et un savoir-faire ancestral, le pays a toutes les cartes en main pour renforcer sa présence à l’export et valoriser encore davantage ses produits.