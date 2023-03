Croissy Fruits, un compte Instagram dont le détenteur est français, qui partage régulièrement des nouveautés, venus des quatre coins du monde afin de faire découvrir à sa communauté des fruits rares, voire exotiques.

Il faut savoir, qu’à la base, c’est une Maison fondée en 1948 par la famille Valota, spécialiste en fruits depuis 4 générations. Présent dans plusieurs marchés en France mais aussi en ligne, Anthony Valota, maraîcher, a pris l’initiative de partager sur le compte Instagram de Croissy Fruits, toutes ses découvertes en expliquant les spécificités de chaque fruit, son origine et la façon dont il faut le consommer. Sur Instagram, le jeune Anthony compte maintenant plus de 89700 abonnés, alors que sur Tiktok, il dépasse déjà les

376200 abonnés.

Cette fois-ci c’est la datte algérienne qui ravie les papilles du jeune maraîcher. En effet, sur ce même compte Instagram, il partage une vidéo le 16 mars 2023, dans laquelle il présente la Deglet Nour d’Algérie, la décrivant comme “l’une des meilleures dattes du monde et aussi l’une de mes préférées”.

Dans la vidéo, il explique que c’est l’une des plus réputées dans le monde, et quand elle est de bonne qualité, le noyau est même visible à travers la datte. En en dégustant une, il affirme que c’est doux comme le miel, “ultra-sucré” mais très bon pour la santé quand on en mange dans des quantités raisonnables. Sur le ton de l’humour, il ajoute que : “personne ne les mange dans des quantités raisonnables”.

La Deglet Nour : la datte algérienne par excellence

La Deglet Nour est une variété de datte originaire d’Algérie, particulièrement appréciée pour sa saveur douce et sa texture tendre. Elle est souvent considérée comme l’une des meilleures variétés de dattes au monde en raison de sa qualité supérieure. Deglet Nour signifie en arabe «Datte de Lumière», en référence au caractère translucide de la chair de la datte.

Les Deglet Nour algériennes sont généralement de couleur claire, allant du brun clair au doré, et ont une forme allongée et légèrement courbée. Elles sont également riches en nutriments, notamment en fibres, en vitamines et en minéraux, ce qui en fait une collation saine et nourrissante.

Ces dattes sont cultivées principalement dans la région du Sahara en Algérie, où les conditions climatiques chaudes et sèches sont idéales pour leur croissance. Elles sont généralement récoltées entre septembre et novembre, puis séchées naturellement au soleil pour préserver leur saveur et leur texture.

La Deglet Nour algérienne est largement exportée dans le monde entier et est très prisée des consommateurs pour ses qualités gustatives et nutritionnelles exceptionnelles. D’ailleurs Kamel Rezig, qui etait à la tête du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, a déclaré le 27 décembre que l’objectif de son département est d’élargir les marchés pour les dattes algériennes en les exportant vers 150 pays d’ici fin 2024. Cette initiative vise à atteindre une valeur totale de 250 millions de dollars.