Dégâts des Incendies : le ministre de l’agriculture s’exprime

Plusieurs wilayas du pays ont connu depuis le 9 août dernier des incendies de forêt ravageurs. Ce mardi 24 août 2021, le ministre de l’Agriculture Abdelhamid Hamdani, s’est exprimé autour de la question, notamment les dégâts causés et le processus de reboisement envisagé.

S’exprimant lors d’une réunion autour de l’évaluation des pertes engendrées par les incendies avec les conservateurs de forêts, le premier responsable du secteur agricole a d’emblée fait savoir que les derniers feux de forêt ont causé des pertes considérables au niveau de 35 wilayas.

Selon lui, pas moins de 89 000 hectares de végétaux ravagés ont été recensés à travers 186 foyers pour la plupart au niveau des wilayas de Tizi Ouzou, Bejaia et Khenchela. Dans le même sillage, le même responsable a annoncé le lancement prochain de l’opération de reboisement dans les zones touchées par les feux.

Concernant l’évaluation des dégâts, le ministre a souligné que le processus d’évaluation des pertes engendrées par les feux a atteint les 70%. Les bilans définitifs seront annoncés dans les prochains jours, selon lui. Pour ce qui est des indemnisations, Abdelhamid Hamdani a informé qu’elles seront entamées après l’évaluation, conformément aux instructions du président de la République.

Les instructions du président lors du Conseil des ministres

Pour rappel, le chef de l’État a chargé, lors du dernier conseil des ministres, « les ministres de l’Intérieur, de l’Agriculture et de l’Habitat de finaliser, au plus vite, les opérations d’évaluation des dégâts et d’indemnisation ».

Selon le communiqué du Conseil, Tebboune a également préconisé de faire « appel à l’Armée nationale populaire, si le besoin se fait sentir, afin de renforcer les rangs des agents responsables de l’évaluation des dégâts, notamment avec l’approche de la rentrée sociale et de l’hiver ».

En outre, « le ministère de l’Agriculture et du développement rural se chargera du reboisement, à grande échelle, des arbres fruitiers au niveau des régions touchées », précise encore la même source.